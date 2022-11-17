Minikler anlamlı turnuvada şov yaptı!

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Fenerbahçe'nin düzenlediği Uluslararası U11 Can Bartu Turnuvası, dünyaca ünlü kulüplerin de katılımıyla start aldı. Dereağzı’ndaki açılış törenine Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetici Özgür Özaktaç, yönetim ve başkan başdanışmanı Mümtaz Karakaya TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Can Bartu’nun eşi Güler Bartu ve Mert Hakan Yandaş da katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Güler Bartu, turnuva haberini ilk duyduğumda çok duygulanıp gururlandığını belirtirken Can Bartu’nun son gününe kadar da büyük bir tutkuyla Fenerbahçe sevgisini yaşamaya devam ettiğini söyledi.

F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş’ın yanı sıra Juventus, İnter, A.Madrid ve Villarreal’ın aralarında bulunduğu 16 takımın mücadelesi nefes keserken geleceğin yıldızları büyüklere taş çıkardılar.

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