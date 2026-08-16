Minik taraftarın formasını zorla çıkarttıran tribün zorbasına gözaltı kararı! Gençlerbirliği'nden kınama geldi

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Süper Lig'in 1. haftasında dün akşam Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Ankara Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele esnasında Gençlerbirliği tribünlerinden bir kişi, Gençlerbirliği tribününde babasıyla birlikte oturan 4 yaşındaki çocuğun üstünde Fenerbahçe forması olmasına tepki gösterdi ve tribünden çıkartılmasını istedi. Şahıs, araya görevli polis memurlarının girmesine ve diğer taraftarların kendisine yönelik tepkilerine rağmen minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakada küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda şüpheli hakkında, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarınca soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi.

"POLİSİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM, BİR BABA OLARAK ZOR ANLAR YAŞAYACAKTIM"

Forması çıkarılan minik Fenerbahçe taraftarının babası yaptığı açıklamada, "Polisimize çok teşekkür ederim; bir baba olarak zor anlar yaşayacaktım. Davranışlarına engel olamayan bir insan yüzünden polisimiz bize yardımcı oldu ve oğlumun üstüne polis tişörtünü giydirdi." ifadelerini kullandı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN KINAMA: "BU SAYGISIZLIK YALNIZCA MİNİK BİR FENERBAHÇE TARAFTARINA DEĞİL; 103 YILLIK GENÇLERBİRLİĞİ TARİHİNE YAPILMIŞTIR!"

Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Spor Kulübü, yaşananları kınayarak, "Küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasında bulundu.

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Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet ile yaşıt bir asırlık çınar olan Gençlerbirliği Spor Kulübü 103 yıllık mazisiyle yetiştirdiği “zeki, çevik ve ahlaklı” sporcularıyla, misafirperver seyircisiyle, sadık taraftarıyla Türk futbolunda eşsiz bir konuma sahiptir. Yıllarca birçok sportif başarıya imza atmış kulübümüz, önemli bir spor okulu ve örnek gösterilecek bir spor ekolüdür.

Bugün oynanan mücadelede, bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil; 103 yıllık Gençlerbirliği tarihine yapılmıştır. Yaşanan bu hadise, ne futbolun değerleriyle ne de Gençlerbirliği’nin tribün kültürüyle bağdaşır. Hele ki söz konusu olan küçük bir çocuksa, bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır. Bizim için rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur.

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Yaşanan bu münferit olayı kınıyor, minik Fenerbahçeli evladımızın ve ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaşıyoruz. Her bir seyircinin tribünde kendini güvende hissetme hakkının ve futbol sevgisinin yanında olduğumuzu özellikle vurguluyoruz. Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."