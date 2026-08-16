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Minik taraftarın formasını zorla çıkarttıran tribün zorbasına ev hapsi verildi!

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Gençlerbirliği
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttıran tribün zorbasına ev hapsi verildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 17:22

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili yakalanan şüpheli hakkında, soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

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Süper Lig'in 1. haftasında dün akşam Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Ankara Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele esnasında Gençlerbirliği tribünlerinden bir kişi, Gençlerbirliği tribününde babasıyla birlikte oturan 4 yaşındaki çocuğun üstünde Fenerbahçe forması olmasına tepki gösterdi ve tribünden çıkartılmasını istedi. Şahıs, araya görevli polis memurlarının girmesine ve diğer taraftarların kendisine yönelik tepkilerine rağmen minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı.

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Minik taraftarın formasını zorla çıkarttıran tribün zorbasına ev hapsi verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'ndaki müsabakada yaşanan olaya ilişkin şüpheli Ş.A. hakkında, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin küçük çocuğu kucağına alıp güvenli alana götürdüğünü ve çocuğa yönelik herhangi bir fiziki temasa rastlanmadığını tespit etti.

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Minik taraftarın formasını zorla çıkarttıran tribün zorbasına ev hapsi verildi

Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli Ş.A. hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAKSUT YÜKSEK İNCELEMEDE BULUNDU

Öte yandan, Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe Süper Lig karşılaşması kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi.

Karşılaşma öncesinde stadyum ve çevresinde yürütülen çalışmaları denetleyen Yüksek, alınan tedbirler ve görevlendirmelere ilişkin bilgi aldı.

Taraftarların stadyuma girişinden müsabaka sonrasında bölgeden güvenli şekilde ayrılmasına kadar tüm süreçte ekipler görev başında bulunurken, stadyum içi ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri uygulandı.

 

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Gençlerbirliği

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