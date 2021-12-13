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Minik Efe kumbarasındaki 300 TL'yi bağışladı

#Bitlis Özgüzeldere#Bölgesel Amatör Lig#Minik Efe
Minik Efe kumbarasındaki 300 TLyi bağışladı

Bölgesel Amatör Lig’de namağlup takım olan ve son zamanlarda maddi sıkıntılardan dolayı zor günler geçiren Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübü için düzenlenen destek gecesinde minik Efe kumbarasındaki parayı bağışlayarak herkesi duygulandırdı.

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Bitlis Belediyesi öncülüğünde bir televizyon programında düzenlenen yardım gecesine babası aracılığıyla bağlanan ve kumbarasında bulunan 300 TL'yi bağışlamak isteyen 7 yaşındaki Oğuz Efe Hüseyni'nin bu davranışı herkesi duygulandırdı. Bu hareketine karşılık pazar günü oynanan Bitlis Özgüzeldere SK ile Vangölü Futbol Kulübü maçına davet edilen minik Efe, futbolcularla birlikte sahaya çıkarak seyircileri selamladı. 8 Ağustos Şehir Stadyumu'nda oynanan ve Özgüzeldere Spor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçı tribünde izleyen Efe büyük ilgi gördü.

Minik Efe kumbarasındaki 300 TLyi bağışladı

Bitlis Özgüzeldere Spor için yapılan yardım gecesine kumbarasındaki parayı bağışlayan minik Efe’yi şeref misafiri olarak maça davet ettiklerini söyleyen Bitlis Özgüzeldere Spor Antrenörü Murat Yıldırım, “Ekonomik durumdan dolayı Bitlis Özgüzeldere Spor için bir yardım kampanyası düzenlendi. Yardım yapanlara ve geceyi düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. İşin güzel tarafı da Efe kardeşimiz televizyondan izliyor ve kendi kumbarasını kırarak 300 TL’yi bizim kulübümüze bağışlıyor. Kardeşimiz bugün şeref misafirimiz. Onu misafirimiz olarak maça getirdik" dedi.

Efe’nin bu hareketinden dolayı takım ruhuyla bir şeyler başararak şampiyon olacaklarını anlatırken gözyaşlarına hâkim olamayan Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübünün Yardımcı Antrenörü Bilal Kılınç ise "Bağış gecesinden dolayı tüm Bitlis halkına ve yardım yapan herkese teşekkür ediyoruz. Bizi duygulandıran Efe için bu maçı alacağız. Eğer ki bu 300 TL’sini bize vermiş ise bu takım ruhuyla bir şeyler başaracağız ve sonunda şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

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Oğlu Oğuz Efe’nin takım için kumbarasında bulunan 300 TL’yi bağışladığını dile getiren baba Turgut Hüseyni, oğluyla gurur duyduğunu belirtti. Baba Turgut Hüseyni, "Oğlum Efe ile beraber Bitlis Özgüzeldere Spor için düzenlenen yardım gecesini televizyon kanalında izliyorduk. Kendisi gidip kumbarasını yanıma gelerek ‘Baba bunu da biz bağışlayalım’ dedi. O an çocuğumun böyle söylemesinden dolayı duygusal anlar yaşadık. Biz de kumbarasında bulunan parayı Özgüzeldere Spora bağışladık. Kendisiyle gurur duyuyorum. Oğuz Efe Bitlis için elinden geleni yaptı. Keşke diğer büyüklerde çocuğum gibi takıma sahip çıkma özverisinde bulunabilseydi" şeklinde konuştu.

Minik Efe kumbarasındaki 300 TLyi bağışladı

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Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in 300 bin TL destekte bulunduğu yardım gecesine telefonla bağlanan Bitlisli birçok iş adamı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve çok sayıda vatandaş katkıda bulundu. Program süresince canlı yayına telefonla bağlanan kişiler toplamda 952 bin 900 TL bağışta bulundu.

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#Bitlis Özgüzeldere#Bölgesel Amatör Lig#Minik Efe

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