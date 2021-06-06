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eSpor
Haber Giriş: 06.06.2021 - 12:44 | Son Güncelleme:

Minecraft yayıncısı Dream, hile konusunda özür diledi

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Minecraft yayıncısı Dream, hile konusunda özür diledi

Ünlü Minecraft yayıncısı Dream’e karşı aylar boyu süren hile suçlama ve tartışmalarının ardından yayıncı, konuya açıklık getirerek özür diledi.

Aylar önce Minecraft yayıncısı Dream hakkında hile kullandığı sebebiyle tartışmalara sebep olmuştu. Olayın üstünden uzun bir süre geçti ve olay neredeyse tamamen unutulmuşken Dream birden beklenmedik bir açıklama yaptı.

Dream, yaptığı açıklamada speedrun videolarında hile yaptığını itiraf etti ve özür diledi. Profesyonel oyuncu gibi bir kimliğinin olmadığını veya kimseyle bir yarış içinde olmadığını, içeriklerini eğlence amaçlı ürettiğini belirtti. Sessiz kalıp durumun unutulmasını beklemek yerine konuşmasının sebebi olarak da doğru olanın bu olduğunu düşünmesini gösterdi.

 

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