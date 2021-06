Minecraft yayıncısı Dream, hile konusunda özür diledi

Aylar önce Minecraft yayıncısı Dream hakkında hile kullandığı sebebiyle tartışmalara sebep olmuştu. Olayın üstünden uzun bir süre geçti ve olay neredeyse tamamen unutulmuşken Dream birden beklenmedik bir açıklama yaptı.

Dream, yaptığı açıklamada speedrun videolarında hile yaptığını itiraf etti ve özür diledi. Profesyonel oyuncu gibi bir kimliğinin olmadığını veya kimseyle bir yarış içinde olmadığını, içeriklerini eğlence amaçlı ürettiğini belirtti. Sessiz kalıp durumun unutulmasını beklemek yerine konuşmasının sebebi olarak da doğru olanın bu olduğunu düşünmesini gösterdi.

The speedrun that was removed for being invalid from 7 months ago was on my Twitch, with donations off, I'm not even partnered on twitch, and was never uploaded anywhere on any of my channels. I didn't make a dime or gain a single view or subscriber off of it. — dream (@dreamwastaken) May 31, 2021

Criticism is deserved if anybody makes mistakes, even if they are unintentional. No one is immune to criticism. I could have said nothing at all and continued on, but I chose to say something because I felt it was the right thing to do. I'm glad that I did — dream (@dreamwastaken) May 31, 2021