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eSpor
Haber Giriş: 31.03.2021 - 17:43 | Son Güncelleme:

Minecraft içerik üreticisi Dream 20 milyon takipçiye ulaştı

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Minecraft içerik üreticisi Dream 20 milyon takipçiye ulaştı

Speedrun içerik üreticisi ve illüstratör Youtuber Dream, Youtube kanalında 20 milyon takipçiye ulaştı.

Youtube’da ürettiği speedrun içerikli videolarla bir sene gibi kısa bir sürede 18 milyon takipçiye ulaşan Dream, 20 milyon takipçiye ulaştı. Son zamanlarda adı bazı dramalara karışsa da, kısa sürede 2 milyon kullanıcıyı daha kanalına çekmeyi başardı.

29 Mart 2021 tarihinde 20 milyon takipçiye ulaşan Dream, kısa bir süre içinde ulaşılması zor bir başarı elde etti. Sevincini ise sosyal medya hesabından takipçilerine teşekkür ederek paylaştı.

“Youtube’da 20 milyona ulaştım….İNANILMAZ. Hayallerimi gerçekleştirmemi sağladınız ve çok minnettarım. Teşekkürler yola devam”

1 sene içinde 18 milyondan fazla kullanıcıyı kanalına çeken Dream’in başarısında ise Youtube kanalında yayımladığı Manhunt serisinin büyük bir etkisi var.

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