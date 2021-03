Minecraft içerik üreticisi Dream 20 milyon takipçiye ulaştı

Youtube’da ürettiği speedrun içerikli videolarla bir sene gibi kısa bir sürede 18 milyon takipçiye ulaşan Dream, 20 milyon takipçiye ulaştı. Son zamanlarda adı bazı dramalara karışsa da, kısa sürede 2 milyon kullanıcıyı daha kanalına çekmeyi başardı.

29 Mart 2021 tarihinde 20 milyon takipçiye ulaşan Dream, kısa bir süre içinde ulaşılması zor bir başarı elde etti. Sevincini ise sosyal medya hesabından takipçilerine teşekkür ederek paylaştı.

20 million subscribers on YouTube... absolutely INSANE. You made my dreams come true and I am forever grateful. thank you and LETS GOOOOOOOOO