Minecraft hesapları Microsoft’a taşınıyor

Oyuncular, bir Microsoft hesabı açarak veya hâlihazırda ar olan bir Microsoft hesaplarına oyun bilgilerini aktararak Minecraft oynamaya devam edebilecek. Ancak bu geçiş işlemini zamanında yapmayan oyuncular tüm verilerini kaybedecek. Bu durum sadece Minecraft için değil diğer tüm Mojang oyunları için de geçerli.

Mojang bir blog gönderisinde durumu şu şekilde açıkladı: “Eğer zamanında geçiş yapmazsanız birkaç ay sonra hesabına giriş yapamayacaksınız ve oyunu oynayamayacaksınız.”

Mojang hesabınızı Microsoft hesabınıza bağladığınızda iki aşamalı bir güvenlik doğrulamasıyla hesabınız öncekine göre daha güvende olacak. Oyunun Microsoft’a geçmesiyle birlikte gelecek diğer yenilikler arasında ebeveyn kontrol seçenekleri, hile ve davet engelleme gibi basit ama kullanıcılar tarafından çok istenen özellikler yer alıyor.

Bu değişiklikler ise sadece Minecraft Java versiyonu oynayan kullanıcıları bağlıyor. Mojang hesaplarını Microsoft hesaplarına geçiren oyuncular ise oyun içi bir şapka ile hediyelendiriliyor.