Minecraft Earth, 30 Haziran'da Kapanıyor

Arttırılmış gerçeklik, fantezi dünyaları ve kurgusal deneyimleri gerçek dünyaya taşıyan bir araç rolü üstleniyor. 2019 yılında yayınlanan Minecraft Earth projesi ise maalesef yakın zamanda durdurulacak.

Mojang tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayımlanan, Minecraft’ın 10. yıldönümünde duyurulan ve 2015’ten bu yana geliştirme önizlemeleri ile hayranlarını şaşırtan oyun, insanlara yarattıkları objelerle gerçekçi bir ortamda etkileşime geçme vaadinde bulunuyordu.

Ancak bu büyük vaadlere ve sadık hayran kitlesine rağmen proje COVID-19 pandemisi sebebiyle büyük bir engele takıldı.Oyun her şeyden önce oyuncuların gerçek dünyadaki etkileşimine bağlı olduğu için oyunun potansiyeli pandemi sebebiyle asla tam anlamıyla gerçeğe dökülemedi.

Zamanlama açısından oldukça şanssız olan bu proje, Mojang ekibine göre 30 Haziran’da tüm uygulama pazarlarından kaldırılacak.

Bu yüzden oyunun son güncellemesi dün yayınlandı. Bu güncellemede bütün mikrohareketler (microtransaction) kaldırıldı, yakutların fiyatı düşürüldü ve nesne yaratımı süresi kısaltıldı.

Güncelleme ilerleyen aylarda yayınlanması beklenen tüm içeriği yayınlarken bunun yanında oyuna 5 Ocak ile 30 Haziran arasında oyuna giren tüm oyuncular için bir kişiselleştirme eşya seti bulunduruyor.

