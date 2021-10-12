Minecraft 1.18 ile oyuna daha büyük biyomlar geliyor

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Minecraft, snapshot 21w40a ile birlikte daha büyük biyomlar, dünya yaratmada iyileştirmeler getiriliyor. Ayrıca yeni snapshot ile mağara dışı biyomların yükseklikten etkilenmemesini sağlanıyor.

Güncellemeyle birlikte oyuna gelecek yenilikler ve düzeltmelerin tamamına buradan bakılabilir. Ancak 1.18 hâlâ beta olduğu için bu listelenen özelliklere değişikliklerin gelmesi mümkün.

Minecraft; Windows PC, Linux, Mac, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Android, iOS, Amazon Fire, Amazon Fire, ve Fire TV platformlarında oynanabilir. Nintendo 3DS, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox 360, and Wii U platformları ise artık desteklenmiyor.