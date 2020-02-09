Minderde olimpiyat öncesi son Avrupa sınavı
İtalya'nın başkenti Roma'da yarın başlayacak Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Milli güreşçiler, İtalya'da yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak.
Başkent Roma'da düzenlenecek şampiyona 7 gün sürecek. Müsabakalar erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.
Milli takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi düzenlenecek son Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 30 sporcuyla yer alacak.
Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda elemeler ile çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.
Türkiye'yi 55 kiloda Doğuş Ayazcı, 63 kiloda Rahman Bilici, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp temsil edecek.
Rıza rekorunu geliştirmeye çalışacak
Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, üst üste 9, toplamda ise 10. kez Avrupa şampiyonu olabilmek için mindere çıkacak.
En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi olan Rıza, rekorunu geliştirmeye çalışacak.
Milli sporcu, geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Türk güreş tarihine geçmişti.
Taha ve Buse Roma'da yok
Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.
Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası öncesi milli takım kampında sakatlanan Taha, sol omzundan ameliyat edilmişti.
Serbest stilde 7 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşan Türk güreşçi unvanına sahip Taha'nın kariyerinde ayrıca 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor.
Taha'nın yanı sıra milli güreşçi Buse Tosun da Avrupa Şampiyonası'na katılamayacak.
Yaşar Doğu Turnuvası'nda sakatlanan ve tedavisine devam edilen Avrupa ve dünya üçüncüsü Buse, şampiyonada mindere çıkamayacak. Buse'nin 23 yaş altında Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunuyor.
Türkiye'yi Roma'da Taha'nın yerine Tanju Gemici, Buse'nin yerine ise Merve Pul temsil edecek.
Yasemin üst üste 5. şampiyonluk peşinde
Türk kadın güreşinin öncülerinden Yasemin Adar, üst üste 5. Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.
"İlklerin kadını" Yasemin, Avrupa şampiyonalarında Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyasını 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da kazandırmıştı.
Riga'nın ardından 2017'de Novi Sad, 2018'de Kaspiysk ve 2019'da da Bükreş'te altın madalya kazanan Yasemin, aynı zamanda dünya şampiyonluğuna ulaşan tek kadın Türk güreşçi unvanına sahip.
Soner geri dönüyor
Serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş, yeniden Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak.
Üst üste 3 kez (2016, 2017, 2018) Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Soner, geçen yıl Bükreş'te kadroda yer almamıştı. 2019 Avrupa Şampiyonası'nda Soner'in yerine Yakup Gör mücadele etmişti.
Milli güreşçi, kariyerinde birer olimpiyat (Rio 2016) ve dünya üçüncülüğü de elde etti.
Metehan ilk Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor
2017 ve 2018 yıllarında dünya şampiyonluğuna ulaşan Metehan Başar, Avrupa şampiyonalarındaki ilk altın madalyasını almaya çalışacak.
Metehan, 2017'de Sırbistan'ın Novi Sad kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik kürsüsüne çıkmıştı.
Milliler, Bükreş'te tarih yazmıştı
Türkiye, geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanmıştı.
Avrupa şampiyonalarında en fazla madalya sayısına ulaşan milliler, Romanya'da tarihi bir başarı elde etmişti.
Türkiye, takım halinde erkekler serbest stil ve grekoromende ikinci, kadınlarda ise üçüncü olmuştu.
İtalya kadrosu
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek milli sporcular ise şöyle:
Grekoromen:
55 kilo: Doğuş Ayazcı
60 kilo: Kerem Kamal
63 kilo: Rahman Bilici
67 kilo: Enes Başar
72 kilo: Selçuk Can
77 kilo: Yunus Emre Başar
82 kilo: Burhan Akbudak
87 kilo: Metehan Başar
97 kilo: Cenk İldem
130 kilo: Rıza Kayaalp
Kadınlar:
50 kilo: Evin Demirhan
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Bediha Gün
57 kilo: Mehlika Öztürk
59 kilo: Elif Yanık
62 kilo: Elif Jale Yeşilırmak
65 kilo: Aslı Tuğcu
68 kilo: Kadriye Aksoy
72 kilo: Merve Pul
76 kilo: Yasemin Adar
Erkekler serbest stil:
57 kilo: Süleyman Atlı
61 kilo: Hamza Alaca
65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan
70 kilo: Haydar Yavuz
74 kilo: Soner Demirtaş
79 kilo: Batuhan Demirçin
86 kilo: Fatih Erdin
92 kilo: Süleyman Karadeniz
96 kilo: İbrahim Bölükbaşı
125 kilo: Tanju Gemici
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