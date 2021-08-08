Min-Jae Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? Min-Jae Kim hangi takımlarda oynadı?

Min-Jae Kim, 15 Kasım 1996 tarihinde Güney Kore'nin Tongyeong' şehrinde doğdu. Ailesinin spora olan olumlu bakışı ve kardeşlerinin de sporcu kimliği dolayısıyla futbola ilgi duydu. Gençlik futbol kariyerine Tongyeong İlköğretim Okulu futbol kulübünde başladı. Daha sonra Haman'daki Gaya İlköğretim Okulu'na geçti ve oradan mezun oldu. Park Ji-sung ve Kim Sun-min gibi birçok uluslararası futbolcu yetiştiren Yeoncho Ortaokuluna ve Suwon Teknik Lisesine girdi. 2015 yılında liseden mezun olduktan sonra Yonsei Üniversitesi'ne devam etti. Temmuz 2016'da, ikinci sınıftayken, Yonsei Üniversitesi onu vazgeçirmeye çalışsa da, profesyonel çıkışını yapma hayalini gerçekleştirmek için okulu bıraktı.

Güney Kore Milli Takımı'nda da forma giyen 1,90 boyundaki stoper, sağ ayağına hakimdir.