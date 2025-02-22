Mimovic'ten Fenerbahçe ve transfer itirafı! ‘Mourinho, Tadic benimle özel görüştü’

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Fenerbahçe’nin Kızılyıldız’dan transfer ettiği ve Zenit’e kiraladığı genç oyuncu Ongjen Mimovic konuştu.

Mimovic, sarı lacivertlilerde yaşadıklarını ince ayrıntılarına dek anlatırken, Mourinho ve Tadic’ten övgü dolu sözlerle bahsetti.

Mimovic’in açıklamaları şu şekilde oldu

Çalkantılı bir transfer dönemiydi, bunu nasıl tanımlarsın?

20 yaşındayım ve başıma böyle bir şeyin gelebileceğini hiç düşünmezdim. İnanılmazdı. Young Boys’a karşı oynadım ve eşyalarımı alıp Fransa’ya gittim. Anlaşma olacağı gün Fenerbahçe araya girdi. Jose Mourinho beni aradı! Böyle bir hocayı nasıl reddedebilirim? Tadic ve Dzeko ile oynama şansı yakalayacaktım. Ayrıca Avrupa’da oynuyorlar ve şampiyonluk mücadelesi veriyorlar. Kolay ikna oldum. Belgrad’a döner dönmez İstanbul’a uçtum. İstanbul’da sağlık muayenemi yaptırdım ve sözleşme imzaladım. İlk kez yurt dışına transfer yapmıştım ve çok mutluydum.

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Sonra ne oldu?

Üç gün sonra kulüpte yabancı oyuncu sayısında sıkıntı yaşadıklarını, beni kiralık olarak göndermek zorunda kaldıklarını söylediler. Maribor ve Eyüpspor benimle iletişime geçti. Gitmek zorunda olmaktan mutsuzdum. Yaşananların ardından Teknik Direktörüm Mourinho ve Tadic, benimle bir görüşme gerçekleştirdi. Bana, Fenerbahçe’de kalıp sadece antrenmanlara çıkmamdansa gidip oynamam gerektiğini söylediler. İşte böyle oldu. Maribor'a saygısızlık etmek istemem ama oraya gitmeyi pek istemedim. Ve sonra Zenit ortaya çıktı. Fenerbahçe Ruslarla kolayca anlaştı, ben de memnuniyetle kabul ettim. Zenit çok iyi bir kulüp, tüm teklifler arasında benim için en iyisi olabilir. Zenit'in sağ bek sıkıntısı var, iki oyuncularını kaybettiler. Dakika kazanma ihtimalim daha yüksekti ve buna karar verdim.





Bana böyle bir hoca tarafından istendiğimi söylediklerinde inanamadım. Aklımdan geçen tek şey, acaba beni tanıyor olabilir mi düşüncesiydi... Tedirgindim, ilk gün tesislere geldim ve onunla tanışmam gerekiyordu. Ama önce Tadic, Kostic ve Dzeko yanıma geldiler , sonra Livakovic ve Skriniar geldi. Ardından Mourinho geldi, her anlamda en büyük o. Kendime, ‘Şimdi ben, Ongjen Mimovic adında biri olarak, futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden biriyle tanışmam gerekiyor’ dedim. İlk görüşmemizden itibaren beni rahatlattı, benden beklentilerini açıkça anlattı. İkinci görüşmemizde, idari sıkıntılar olduğu ortaya çıkınca, daha uzun bir görüşmemiz oldu. O zaman sadece bir antrenör gibi değil, aynı zamanda bir pedagog gibi de davrandı. Bana önümüzdeki dört ay boyunca oynamam gerektiğini, her şeyi takip edeceğini ve yazın bana ihtiyacı olduğunu anlattı.

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Vatandaşların Tadic ve Kostic seni nasıl karşıladı?

İstanbul'a gelene kadar onları tanımıyordum ama kulübe girer girmez beni hep oradaymış gibi karşıladılar. Daha iyisi olamazdı. Özellikle bir sorun ortaya çıktığında, Tadic benimle günde üç kez konuşuyordu. Herkes onu seviyordu. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Mourinho ile konuştuğumda yanımdaydı, yardımcı oldu. Kostic de öyle, Dzeko da öyle. Hepsine teşekkür ederim. Harika adamlar.

Bir gün çocukluk hayalin olan Barcelona’da oynamak ister misin?

Kızılyıldız her zaman benim için 1. Sıradaydı. Barcelona ise çocukluk hayalim. Televizyondan Messi’yi, Ronaldinho’yu, Xavi ve Iniesta’yı izliyordum.