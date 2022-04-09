Milyonların gözü Türkiye’de olacak! 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu start alıyor

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Tarihe ve doğaya saygı’ temasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turu için geri sayım başladı. Dev organizasyon yarın başlayacak ve 17 Nisan’da tamamlanacak. Bodrum’dan İstanbul’a toplamda bin 303 kilometre sürecek. Parkur yenilenirken, bu konuda da uluslararası bisiklet ekosisteminden çok olumlu geri dönüşler aldı.

Unutulmaz bir yarış bekleniyor

Tour of Türkiye kullanımı ile uluslararası tanıtım gücünü artıracak organizasyon, TRT ve Eurosport’tan canlı yayınlanacak ve yerli-yabancı çok sayıda medya kuruluşunun haberleriyle tüm dünyada milyonlarca kişiye ulaşacak. Hem 1915 Çanakkale Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerek Avrupa’yı Anadolu’ya bağlayacak olan pedallar, sergileyecekleri üst düzey rekabet ile unutulmaz bir yarışın ortaya çıkmasını da sağlayacak.

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6 WorldTour ekibi mücadele edecek

Çok önemli profesyonel takımları, olimpiyat ve dünya şampiyonluğu elde eden sporcuları ağırlayacak olan Türkiye’de 14 farklı ülkeden toplamda 25 takım ile 175 sporcu pedal çevirecek. 6 WorldTour takımının yer alacağı Tour of Türkiye’de 12 Pro Takım ve 6 Kıta Takımı mücadele edecek. 2021’da 3 olan WorldTour takım sayısı 2022 bu yıl 6’ya yükselecek.