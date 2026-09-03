Milyon euroluk Nübel, IETT otobüsüyle Taksim'de

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Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, siyah beyazlı takıma ve İstanbul’a geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Beşiktaş Dergisi’ne röportaj veren Nübel, Beşiktaş’ı tercihinde kız arkadaşının kendisini desteklemesinin önemli olduğunu ifade ederken “Ülke, şehir ve tabii ki kulübün kendisi. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve burada inanılmaz bir atmosfer var. Bunu gelmeden önce de biliyor ve hissediyordum” dedi.

"ÇOCUKLUK HAYALİMİ YAŞATIYORLAR"

Siyah beyazlı taraftarları “Taraftarlarımız maçlarda 90 dakika boyunca arkamızda duruyor ve bizi destekliyor. Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde, aslında böyle atmosferlerde oynamayı da hayal ediyorsunuz. Şimdi ben de böyle bir atmosferin içerisinde oynama fırsatı buluyorum, çocukluk hayalimi yaşıyorum” sözleriyle öven 29 yaşındaki file bekçisi boş zamanlarında İstanbul’u keşfettiğini belirterek şunları söyledi:

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"FOTOĞRAFÇILIĞA BÜYÜK İLGİM VAR"

“Beşiktaş'ta dolaşıyorum, farklı yerlere gidiyorum. Kilyos’ta bir plaja gittim, vapura bindim, İstanbulkart aldım ve hatta İETT otobüsüne binerek Taksim’e gittim. Asya Yakası’na da geçtim. İstanbul’un farklı yerlerini görmekten ve şehri kendi başıma keşfetmekten büyük keyif alıyorum. Fotoğrafçılığa da büyük ilgim var. İstanbul’u gezerken fotoğraflar çekiyorum.”