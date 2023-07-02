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Milyon euroluk 20 Süper Lig futbolcusu artÄ±k serbest!

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#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray
Milyon euroluk 20 SÃ¼per Lig futbolcusu artÄ±k serbest
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 08:22

TÃ¼rkiye ve Avrupaâ€™nÄ±n Ã¶nde gelen liglerinde yÃ¼zlerce futbolcunun kulÃ¼pleri ile olan sÃ¶zleÅŸmeleri 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle sona erdi.

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Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sezonu kiralÄ±k olarak BeÅŸiktaÅŸâ€™ta geÃ§iren Southamptonâ€™un yÄ±ldÄ±zÄ± Nathan Redmond, Kevin Nâ€™Koudou, FenerbahÃ§eâ€™den Miha Zajc, Galatasarayâ€™dan Juan Mataâ€™nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu onlarca SÃ¼per Ligi oyuncusu diledikleri kulÃ¼plerle transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yapÄ±p sÃ¶zleÅŸme imzalayacak.

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50 MÄ°LYON EUROLUK SKRINIAR DA SERBEST

Avrupaâ€™nÄ±n Ã¶nemli liglerinde de 50 milyon Euro deÄŸerindeki Milan Skriniar, 27 milyon Euroâ€™luk Daichi Kamada, 25 milyon Euroâ€™luk Marco Asensio ve FenerbahÃ§eâ€™nin transfer listesinde yer alan 22 milyon Euroâ€™luk Wilfried Zaha serbest kaldÄ±. Bu futbolcularÄ±n yÄ±na sÄ±ra TÃ¼rkiyeâ€™den birÃ§ok kulÃ¼bÃ¼n ilgilendiÄŸi 4 milyon Euroâ€™luk Samuel Umtiti de Barcelona ile sÃ¶zleÅŸmesini 30 Haziranâ€™da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak feshetti.

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Milyon euroluk 20 SÃ¼per Lig futbolcusu artÄ±k serbest

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#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray

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