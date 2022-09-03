Milyarlarca euronun harcandığı transfer döneminin en duygusal imzası! Kanserden ölen babasının emekli edilen formasını giyecek

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Avrupa'nın büyük liglerinde yaz transfer dönemi önceki gün sona erdi. Avrupa'nın 5 büyük liginde transfere toplam 4 milyar 535 milyon euro harcandı. Bonservise en fazla para harcanan lig 2 milyar 237 milyon euro ile İngiltere Premier Lig oldu. Listede ikinci sırada 749.22 milyon Euro ile İtalya Serie A yer alırken, onu 557.95 milyon Euro ile Fransa Ligue 1 izledi. İspanya LaLiga ekipleri transfere 505.69 milyon Euro harcarken, Almanya Bundesliga’da ise 484.08 milyon Euro ödedi.

İnanılmaz paraların harcandığı yaz transfer döneminin en duygusal transferi ise dün gerçekleşti. İngiltere'de 3. lig seviyesine denk gelen League One ekibi Exeter City, 2010 yılında kanser sebebiyle hayatını kaybeden eski futbolcusu Adam Stansfield'ın oğlu Jay Stansfield'ı Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattı.

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BABASININ EMEKLİ EDİLEN FORMASI OĞLUNA VERİLDİ

1978 doğumlu Adam Stansfield, bağırsak kanseri sebebiyle önce tedavi için formasından uzak kalmış, 10 Ağustos 2010 gününde, 31 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Exeter City, golcü futbolcusunun 9 numaralı formasının emekli edildiğini duyurmuştu.

Ancak Exeter City'nin 9 numaralı forması bu sezon emeklilikten geri dönüyor. Exeter City, Adam Stansfield'ın oğlu Jay Stansfield'a 9 numaralı formanın verildiğini açıkladı. Bu transfer dünya spor kamuoyu tarafından çok konuşuldu.

"ONU GURURLANDIRACAĞIM"

Fulham'dan 1 yıllığına kiralık olaran babasının takımı Exeter City'ye transfer olan Jay Stansfield, bu duygusal transferle ilgili kulüp resmi sitesine şunları söyledi:

"Heyecandan titriyorum. Bu benim gelişimim için harika bir fırsat, ayrıca çok da özel bir transfer. Benim için bu kulübün ve 9 numaralı formanın önemi çok büyük. Üzerimde baskı olacaktır ama doğru şeyi yaptığımı hissediyorum. Bu formayı giyip onun adımlarını takip ederek başarıya ulaşıp babamı gururlandıracağım."

BABA VE OĞLUNUN FUTBOLCULUK KARİYERLERİ

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Adam Stansfield bir futbolcu için geç denebilecek bir yaşta, 23 yaşında profesyonel oldu. 2001 yılında Yeovil Town ile ilk sözleşmesine imza attıktan 3 yıl sonra Hereford United'a transfer oldu, 2006 yılında ise Exeter City'ye imza attı. Santrfor mevkisinde oynayan Adam, profesyonel seviyede çıktığı 74 maçta 19 gol atıp 4 asist yaptı.

Babası gibi santrfor olan Jay Stansfield, futbola babasının kulübü olan Exeter City altyapısında başladı. 16 yaşındayken forma giydiği U18 takımından Fulham U18 takımına transfer olan Jay, Fulham ile A takıma kadar yükselme başarısı gösterdi. Geçen sezon Fulham U21 takımıyla 14 maça çıkan genç futbolcu, 6 gol atıp 2 de asist yaptı. Jay Stansfield bu sezon Fulham'ın 3 Premier Lig maçında süre aldı. İngiltere'nin alt yaş milli takımlarında da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu tecrübe kazanması için Exeter City'ye kiralandı.

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KENDİSİ YARDIMSEVERDİ, ÖLÜMÜNDEN SONRA AİLESİ YARDIM ETMEYİ SÜRDÜRDÜ

The Athletic, bu yılın başında Jay Stansfield'ın alt yaş takımlarında parlamaya başlamasıyla birlikte Adam'ın vefatı sonrası ailenin neler yaptığı hakkında bir dosya hazırladı.

Dosyayı hazırlayan Peter Rutzler, Exeter şehrinde Adam Stansfield ile anısı olmayan bir insana rastlamadığının altını çiziyor. Bütün hikayelerin ortak bir teması var: Adam'ın yardımseverliği. Futbol oynamak için ayakkabısı olmayan çocuklara ayakkabı alırmış, takım kurmak isteyen küçük topluluklara forma yaptırırmış... Bazen de kimseye görünmeden ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri götürürmüş.

Adam Stansfield'ın kız kardeşi Andrea anlatıyor: Onun yardımseverliği herkes tarafından biliniyor. Ölümü sonraaı biz de bu yardımseverliği sürdürmek istedik ve bir vakıf kurduk. Adam Stansfield Vakfı. Adam 23 yaşında profesyonel bir futbolcu olabildi. Geç de olsa bu rüyayı yaşadı ve sevincini de bu şehirdeki insanlarla paylaştı. Vakfımızın amacı futbolcu olmak isteyen gençlerin önünü açabilmek. Bugüne kadar 300 bin pound'dan fazla para topladık. Hem bizim için Adam'ın hatırası sıcak kalıyor, hem de çok sayıda gence ve aileye yardım ediyoruz.

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Adam Stansfield'ın annesi Gig anlatıyor: Onsuz geçen günümüz yok. Başlarda bu bana acı veriyordu ama vakfımızın büyüyüp insanlara dokunduğunu gördükçe mutlu olmaya başladım. Bazen yardım ettiğimiz insanlardan Adam ile ilgili bilmediğimiz hikayeler dinliyorum, kimisi Adam'la birlikte çekilmiş fotoğrafını gösteriyor... Bunlar beni mutlu ediyor. Kötü tarafı düşünürsek kötü oluruz. O bize çok mutlu anlar yaşattı. Bu işi yaparken anlıyoruz ki sadece bize değil bir şehre mutlu anlar yaşatmış.

WEMBLEY'İN ÖNÜNDE AİLE FOTOĞRAFI VE BOBBY MOORE İLE AYNI HASTALIKTAN ÖLEN BİR FUTBOLCU...

Adam'in anne ve babasının yaşadığı evde bir fotoğraf var. Maç günü takım elbisesiyle Adam ve kardeşleri Paul, Andrea ve Wayne ikonik Wembley Stadyumu önünde poz vermişler. Exeter City'nin play-off maçı öncesi, Adam Stansfield'ın kariyerini en önemli günlerinden biri...

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Fotoğrafın bir başka anlamı daha var. Adam ve kardeşlerinin arkasında gözüken futbolcu heykeli İngiltere futbol tarihinin en büyük futbolcularından birine, Bobby Moore'a ait. 1966'da Dünya Kupası'nı kazanan takımın stoperi olan Bobby Moore da Adam Stansfield gibi bağırsak kanserinden hayatını kaybetmişti.

5 AYDA HAYATINI KAYBETTİ

Adam Stansfeild'ın mutlulukla dolu hayatı Mart 2010'da değişti. Bir gün antrenmandan önce annesiyle telefonda konuşurken midesinde bir ağrı olduğunu söyler. Şikayet devam edince hastaneye gider, basit bir hazımsızlık olduğunu düşünüyordur ama uzun süren kontroller, testler, taramalardan sonra acı gerçek ortaya çıkar. Ameliyat olur ancak kanser bağırsakların ötesine yayılmıştır. Ameliyat ve kemoterapi sonrası futbola geri dönmeyi düşünen Adam '1 Temmuz'da antrenmanlara başlayacağım' der. Temmuz ayında ağrıları sırtına yayılır ve Ağustos ayında Adam Stansfield hayatını kaybeder. Bağırsak kanseri 5 ayda Adam Stansfield'ın ölümüne sebep olur.

JAY İLE ADAM'IN FUTBOL TARZLARI BENZİYOR

Babası vefat ettiğinde 7 yaşında olan Jay, futbola sarılır. Ailesi de onu yakından takip etmektedir. Adam'ın kız kardeşinin eşi Shaun anlatıyor: Jay'i izlerken sanki Adam'ı izliyor gibi oluyorum. Adam koşmayı asla bırakmazdı, Jay de öyle. Topu asla bırakmıyor. Onu babasının izinden giderken görmek gurur verici.

9 NUMARALI FORMANIN EMEKLİ EDİLİŞİ

Exeter City, 2010/11 sezonunun başında hayatını kaybeden Adam Stansfield için maç öncesi özel bir etkinlik düzenleyerek vefat eden forvetini andı.

Adam'ın babası Roger anlatıyor: Müthiş bir kalabalık vardı. Şehrin her yanında insanlar Adam'ın ismini haykırıyordu. Herkeste 9 numaralı forma vardı. Kulübün sponsoru Flybe Havayolları, Adam anısına bir uçak boyamıştı ve onu şehrin üzerinden uçurdular. Stadyumda ise 9 numaralı formanın olduğu büyük bir pankart açıldı. Büyük maçlardan önce o pankart hala stadyumda açılır.

Exeter City, Adam Stansfield'ın ölümü sonrası sözleşmeye bağlı kalarak oyuncunun ücretini ailesine ödemeye devam etti.

Adam Stansfield, çocukları Jay, Cody ve Taylor ile birlikte.