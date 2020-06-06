Milyarderler kulübünün son üyesi: Cristiano Ronaldo

Juventuslu süperstar Cristiano Ronaldo’nun kariyeri boyunca elde ettiği kazancı 1 milyar doları aştı. İtalyan ekibinde yıllık 30 milyon Euro kazanan Portekizli yıldız, 1 milyar dolarlık kazancı geçen ilk futbolcu oldu. Profesyonel kariyeri boyunca yaptığı kontratlarla 650 milyon dolar gelir elde eden Ronaldo, 350 milyon doları da 22 sponsoru sayesinde kazandı. 2022’de Juventus ile tamamlanacak sözleşmesiyle birlikte sadece futboldaki maaşlarından 765 milyon dolar kazanması bekleniyor. Tarihin ilk milyarder futbolcusu olan Portekizli yıldız, aktif kariyeri boyunca 1 milyar doları geçen üçüncü sporcu olarak dikkat çekiyor. Bu alanda Cristiano Ronaldo’nun önünde golfçü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather bulunuyor.

MESSI'Yİ YİNE GEÇTİ

Yeşil sahada daima karşılaştırıldığı Lionel Messi’yi Instagram gelirlerinde sollayan Ronaldo, profesyonel futbola 3 yıl önce başladığı Arjantinli’yi maaş gelirinde de geçti. Messi 605 milyon dolarda kalırken, Ronaldo 650 milyona ulaştı. Takım sporlarında tarihte bu ikilinin toplam maaş gelirine en çok yaklaşan sporcu, beyzbolcu Alex Rodriguez... ABD’li New York Yankees sporcusu, 22 yıllık kariyerinde 450 milyon dolar kazandı. Önemli futbol ikonlarından David Beckham, tüm popülaritesine rağmen yarısı reklam ve sponsorluklar dahil kariyeri boyunca 500 milyon dolar kazanabildi.

TELEFON FATURASI KULÜBÜ KURTARACAK

Kenya Ligi’nde son 7 sezonda 6 kez şampiyon olan Gor Mahia’da maaşlar 5 aydır ödenemiyor. Kiralarını dahi ödeyemeyen futbolcular evsiz kalırken, kurtarma paketi için harekete geçildi. Buna göre; ülkedeki bir telekomünikasyon şirketi, ‘bonga’ adı verilen bir sistemle abonelerine ekstra veri kullanması gibi durumlarda puan verecek. Bu puanlar daha sonra paraya dönüştürülerek ülkenin şampiyonu Gor Mahia’ya verilecek.

FUTBOL ŞİDDETLE DÖNDÜ

Koronavirüs sonrasında yeniden lige başlayan Portekiz’de Tondela ile 0-0 berabere kalan Benfica’nın takım otobüsü maç dönüşü taşlı saldırıya uğradı. Bazı camlar kırılırken futbolculardan Weigl ve Zivkovic vücutlarına isabet eden cam parçaları nedeniyle yaralandı. Weigl, Nisan 2017’de Dortmund takım otobüsüne yapılan bombalı saldırıyı da yaşamıştı.

IRKÇILIĞA KARŞI YAMAN ÇELİŞKİ

Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil’in sponsorlarından Adidas’ın sözleşme uzatmama kararı alması büyük yankı uyandırmıştı. Premier Lig’de Arsenal forması giyen Mesut’la ilgili değerlendirmede bulunan İngiliz Daily Mail gazetesi, Adidas’ın sosya medyada ırkçılık karşıtı yaptığı paylaşımın önemli ama yüzeysel olduğu ifadelerini kullandı. Bu noktada daha önce Çin’deki Uygur Türklerinin yaşadığı baskıları dile getiren ilk futbolcu olan ve 2018’de Alman Milli Takımı’nı ırkçılık gerekçesiyle bırakan Mesut Özil ile sözleşme uzatılmamasının, Adidas’ın ırkçılığa yaklaşımıyla çelişen bir durum olduğu belirtildi.

KALPLER SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA

Pandemi sırasında virüs bulaşma riskine rağmen görevlerini sürdüren sağlık çalışanları bu mücadelede kuşkusuz en çok alkışı hak eden kişiler. İngiltere’de sağlık çalışanlarına teşekkür edebilmek adına Premier Lig yeniden başladığında her takımın formasında kalp şeklinde logolar yer alacak. Ayrıca 500 forma futbolcular tarafından imzalanacak ve satıştan elde edilecek gelir, sağlık çalışanların verilecek.

ŞAMPİYON CHELSEA LIVERPOOL'A DÜŞTÜ

İngiltere Kadın Futbol Ligleri tescil edildi. Pandemi nedeniyle yarıda kalan ve puan ortalaması alınan ligde, Chelsea şampiyonluğa ulaşırken, Premier Lig’de mutlu sona çok yakın olan Liverpool’un kadın takımı ise küme düştü.

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!