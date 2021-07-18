Milwaukee Bucks şampiyonluğa 1 maç uzaklıkta! Phoenix Suns'ı deplasmanda yendiler

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Milwaukee Bucks, Phoenix Suns'ı 123-119 yenerek seride 3-2 öne geçti.

NBA final serisi beşinci maçında Bucks, Suns'a konuk olurken maça çok iyi başlayan ev sahibi, ilk çeyrekte rakibine 37-21'lik üstünlük kurdu. Maçın devamında kontrolü ele alan Bucks çok kritik bir galibiyet elde etti.

Maçın en skorer oyuncusu, 40 sayıyla Phoenix'ten Devin Booker olurken, Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo 32 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

Seride 6. maç 21 Temmuz Çarşamba günü TSİ 04.00'te Bucks'ın sahası Fiserv Forum'da oynanacak.