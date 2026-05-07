Milot Rashica'ya Süper Lig ekibi talip oldu!

Başakşehir’in, Beşiktaş forması giyen Milot Rashica’yı transfer listesine aldığı iddia edildi. Turuncu-Lacivertli ekipte teknik direktör Nuri Şahin’in, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu kadroda görmek istediği öğrenildi. Siyah-Beyazlı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rashica için Başakşehir’in yaklaşık 3.5 milyon Euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Beşiktaş cephesinin ise bu öneriye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer aldı.

GALATASARAY'A TRANSFER ÇALIMI!

Rashica, Beşiktaş'a 2023 yazında İngiliz ekibi Norwich City'den 5.25 milyon euroya transfer olmuştu. Kosovalı kanat oyuncusunun transferi "Galatasaray'a çalım" olarak yorumlanmıştı. Rashica bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 maçta 2 gol, 6 asistlik skor katkısı verebildi.

JOTA İÇİN YOLUN SONU

Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Jota Silva’nın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Siyah-Beyazlı yönetim, Nottingham Forest’tan kiralanan Portekizli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Bu sezon 20 maçta görev alan Jota Silva, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun kariyerine İngiltere’de ya da farklı bir Avrupa liginde devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Jota'nın satın alma opsiyonu ise 17 milyon Euro'ydu.

ONANA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Kara Kartal’ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Jean Onana, kiralık olarak forma giydiği Genoa’da aradığını bulamadı. İtalyan ekibinde sınırlı süre alan Kamerunlu orta saha, Çizme’de sadece 61 dakika şans bulabildi. 26 yaşındaki oyuncu, performansıyla beklentilerin gerisinde kaldı. Sezon sonunda Siyah-Beyazlılar’a geri dönecek olan Onana için yönetimin, yıllık maliyetini de göz önünde bulundurarak ayrılık konusunda masaya oturması bekleniyor. Kamerunlu futbolcunun, Kara Kartal’daki maaşı ise 2 milyon Euro’ydu.

