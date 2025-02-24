Milot Rashica'dan Solskjaer'e övgü: 'Takıma pozitif bir enerji getirdi'

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Solskjaer'in göreve gelmesiyle birlikte formu yükselen isimlerin başında gelen Milot Rashica, siyah-beyazlı takımı ve kendi performansını değerlendirdi.

Sporx'in aktardığına göre; KOHA'ya açıklamalarda bulunan Rashica, "Geçen yılın sonlarına doğru yaşadığım bazı sakatlıklardan sonra mümkün olan en iyi formuma döndüm. Fiziksel olarak iyi hissediyorum ve her maçta oynuyorum. Son birkaç maç iyi geçti. Takımıma goller ve asistlerle yardımcı olmayı başardım." dedi.

Takımın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için de konuşan Milot Rashica, "Ole Gunnar Solskjaer ve ekibi takıma pozitif bir enerji getirdi. Son zamanlarda yaşadığımız sorunlardan sonra buna ihtiyacımız vardı. Oyuncu geçmişi ve antrenör olarak sahip olduğu deneyim göz önüne alındığında ondan çok şey öğreniyoruz. Bize uyan bir hücum oyunu oynama arzusu var. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor." sözlerini sarf etti.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta bu sezon 28 maçta süre bulan Kosovalı futbolcu, 4 gol attı ve 8 asist yaptı.