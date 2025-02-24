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Milot Rashica'dan Solskjaer'e övgü: 'Takıma pozitif bir enerji getirdi'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Milot Rashica#Ole Gunnar Solskjaer
Milot Rashicadan Solskjaere övgü: Takıma pozitif bir enerji getirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 13:08

Beşiktaş'ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, siyah-beyazlıların son dönemde yükselişe geçmesini teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e bağlayarak, "Hocamız ve ekibi takıma pozitif bir enerji getirdi, yaşadığımız sorunlardan sonra buna ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'ta Solskjaer'in göreve gelmesiyle birlikte formu yükselen isimlerin başında gelen Milot Rashica, siyah-beyazlı takımı ve kendi performansını değerlendirdi.

Sporx'in aktardığına göre; KOHA'ya açıklamalarda bulunan Rashica, "Geçen yılın sonlarına doğru yaşadığım bazı sakatlıklardan sonra mümkün olan en iyi formuma döndüm. Fiziksel olarak iyi hissediyorum ve her maçta oynuyorum. Son birkaç maç iyi geçti. Takımıma goller ve asistlerle yardımcı olmayı başardım." dedi.

Takımın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için de konuşan Milot Rashica, "Ole Gunnar Solskjaer ve ekibi takıma pozitif bir enerji getirdi. Son zamanlarda yaşadığımız sorunlardan sonra buna ihtiyacımız vardı. Oyuncu geçmişi ve antrenör olarak sahip olduğu deneyim göz önüne alındığında ondan çok şey öğreniyoruz. Bize uyan bir hücum oyunu oynama arzusu var. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor." sözlerini sarf etti.

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Beşiktaş'ta bu sezon 28 maçta süre bulan Kosovalı futbolcu, 4 gol attı ve 8 asist yaptı.

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#Beşiktaş#Milot Rashica#Ole Gunnar Solskjaer

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