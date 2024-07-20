Milot Rashica'dan Bronckhorst’un ofansif stiline övgü: Beşiktaş böyle oynamalı

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Beşiktaş’ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica kendileri için çok kötü bir sezon geçirdiklerini, teknik direktörlüğe Giovanni van Bronkhorst’un getirilmesiyle bambaşka bir kimliğe büründüklerini söyledi. Kosovalı oyuncu “Yeni hocamız, ekibiyle farklı fikirler ve enerji getirdi. Giovanni van Bronckhorst, ofansif bir futbol oynatıyor ve topa sahip olmamız gerektiğini söylüyor. Bence Beşiktaş zaten böyle oynamalı. Antrenmanlarımız da iyi geçiyor. Oynadıkça oyunumuzu geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

İMMOBİLE GİBİ BİRİNE İHTİYAÇ VARDI

Yeni transferlerle ilgili konuşan Rashica, Ciro İmmobile’nin gelişinden mutlu olduklarını aktararak, “Böyle transferlere ihtiyacımız vardı. Hep birlikte gelişeceğiz ve daha iyi olacağız. Antrenmanlarda kalitelerini görebilirsiniz” dedi. Süper Kupa’da Galatasaray’ı yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydeden yıldız oyuncu “Taraftarlarımız bize her zaman desteklerini göstersin. Atatürk Olimpiyat Stadı’na zafer kazanmaya, kupa kazanmaya gideceğiz” diye konuştu.

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AL MUSRATi’NiN KiM OLDUĞUNU GÖSTERECEĞiM

Beşiktaş’ta geçen sezon G.Saray ve F.Bahçe derbilerindeki hatalarıyla eleştirilen Al Musrati “Kötü anları kafamdan sildim” dedi. Tecrübeli oyuncu kendisi için ödenen yüksek rakam içinse “Kaliteli oyuncuların bonservis bedeli pahalı olur. İnsanlara bu sezon Al Musrati’nin kim olduğunu göstereceğim” ifadelerini kullandı.