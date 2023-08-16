Milot Rashica resmen Beşiktaş'ta! Videoda Galatasaray göndermesi...

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Beşiktaş, Norwich'ten Milot Rashica'nın transferini resmen açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER VİDEOSUNDA GALATASARAY GÖNDERMESİ

Beşiktaş'ın saat 19:03'te yayınladığı transfer videosu, Galatasaray'ın stadyumu Rams Park'ın havadan görüntüsüyle başlıyor. Bu anlarda Mustafa Sandal'ın 'Aşka Yürek Gerek' şarkısındaki 'Kaç kere bile bile yenik savaşa girdim ben' kısmı çalındı.

Ardından Rashica, Beşiktaş Stadyumu'nda çay içerken görüldü.