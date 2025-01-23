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Milot Rashica: Hep beraber bir bütün olursak iyi işler yaparız

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#Beşiktaş#Milot Rashica#UEFA Avrupa Ligi
Milot Rashica: Hep beraber bir bütün olursak iyi işler yaparız
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 07:00

Beşiktaş'ın Athletic Bilbao karşısında attığı 4 golün 2'sini kaydeden Milot Rashica, Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenleri andı.

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Maçta attığı gole sevinmeyen ve kolundaki siyah bandı göstererek, Bolu’daki yangında hayatını kaybedenlere atıfta bulunan Rashica maç sonu da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kosovalı futbolcu maçla ilgili de şunları söyledi:

“Son birkaç ay hepimiz için çok zor geçti, bir özgüvene ihtiyacımız vardı ve bize bunu ilk günden beri hocamız verdi. Hep beraber bir bütün olursak iyi işler yapabileceğimizi gösterdik. Umuyorum ki böyle devam ederiz. Taraftarımız bugün harikaydı. Bugünden pozitif olan şeyleri alacağız ve ilerleyeceğiz.”

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#Beşiktaş#Milot Rashica#UEFA Avrupa Ligi

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