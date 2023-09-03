Milot Rashica: Beşiktaş'ta çok mutluyum

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Beşiktaş'ta futbolcular Omar Colley, Milot Rashica ve Amir Hadziahmetovic Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Colley: Buraya zor zamanlarda geldim

Türkiye'ye zor zamanlarda geldim. Gelişim sessiz oldu, doğal afet yaşandı. Beşiktaş için il günden beri elimden geleni yapıyorum. kazanmak güzeldi. Maç maç ilerleyeceğiz. Umarım böyle devam ederiz.

Her oyuncu fırsat bulacak, çok fazla maç oynayacağız. Ben ya da Necip Uysal değil, herkes şans bulacak. Bu yüzden geniş bir takımız. Statta atmosfer de çok iyiydi. İç sahada son iki lig maçını kazanamadık, Sivasspor mücadelesi bu nedenle önemliydi. Maç maç gitmek ve başarıya ulaşmak istiyoruz.

Birkaç maçtır omzumda sıkıntı var. Fedakarlık yapmak benim kararımdı. Çok bir sıkıntı yok, birkaç gün dinlendikten sonra geçer.

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Rashica: Çok mutluyum

Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok mutluyum. Gol attığım için mutluyum. Taraftarın önünde 3 puan almak önemliydi. Milli aradan sonra daha da güçlü döneceğiz. Her gün daha da iyiye gidiyoruz. Yeni oyuncuların adaptasyonu idmanlarla daha da iyileşiyor. Henüz başındayız. Çok daha iyi işler yapacağız. Ailem, beni tribünden izledi. Golü onlarla kutlamak da çok önemliydi.

Hadziahmetovic: Yeni transferlerle daha iyi oluyoruz

Adaptasyon sürecini geçirdim. Takımı tanıyorum, arkadaşlarım da beni tanıyor. Yeni transferlerle daha iyi oluyoruz. Bu sezon daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz.