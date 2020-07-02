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GeriFutbol Milos Kruscic, CSKA Sofya'dan ayrıldığını açıkladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 17:02,Son Güncelleme:

Milos Kruscic, CSKA Sofya'dan ayrıldığını açıkladı!

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Milos Kruscic, CSKA Sofya'dan ayrıldığını açıkladı!
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Bulgaristan 1. Futbol Ligi ekiplerinden CSKA Sofya'da teknik direktör Milos Kruscic, görevinden istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçların ardından 43 yaşındaki Sırp teknik adamın istifa dilekçesini yönetim kuruluna sunduğu ve kabul edildiği belirtildi.

Son olarak Bulgaristan Kupası finalinde normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmada Lokomotiv Plovdiv'e penaltılar sonucunda 5-3 kaybeden CSKA Sofya, ligde ise şampiyonluğu Ludogorets'e kaptırmıştı.

Milos Kruscic, geçen yıl ekim ayında CSKA Sofya'da teknik direktörlük görevine getirilmişti.

 

Milos Kruscic, CSKA Sofyadan ayrıldığını açıkladı

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