Milos Krasic sürprizi! 11 yıl sonra geri dönüyor...

Spor Arena Dış Haberler - Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'da teknik direktör Viktor Goncharenko ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçeceği konuşulan Ivica Olic'in ekibindeki isimler netlik kazanmaya başladı.

Rus basınında yer alan habere göre; 41 yaşındaki Ivica Olic, kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması giyen Milos Krasic'i teknik heyetine dahil etmek istiyor. Deneyimli teknik adam, Milos Krasic'in yanı sıra Elvir Rahimic'i de ekibine katmayı arzuluyor.

Söz konusu haberde, eski CSKA Moskova oyuncuları olan Milos Krasic ve Elvir Rahimic ikilisinin öncelikli olarak teknik ekipte değerlendirilmek istendiği ancak alternatif olarak da idari kadroda yer alabilecekleri kaydedildi.

11 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

2004 - 2010 yılları arasında CSKA Moskova forması giyen Milos Krasic, kararın resmiyet kazanmasının ardından 11 yıl sonra Rus temsilcisine geri dönmüş olacak.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

2012 yılında 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Milos Krasic, sarı lacivertli takımda süre aldığı 27 resmi müsabakaya 1 gol ve 2 asist sığdırarak beklentilerin uzağında kalmıştı. Sırp orta saha, 2013 yılında 800 bin avroya Bastia'ya kiralanmıştı. Kiralık süresinin bitmesinin ardından bedelsiz olarak Lechia Gdansk'a gönderilmişti.

Son olarak Lechia Gdansk forması giyen Sırp futbolcu, 2018 yılında aktif futbol kariyerini noktalayarak emekli olmuştu.

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