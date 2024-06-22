Millilerimiz, EURO 2024’te Portekiz’le zirve için karşı karşıya geliyor! Misli'ye özel yüksek iddaa oranları...

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Karşılaşmaya Dortmund şehrindeki Signal Iduna Park ev sahipliği yapacak. Zorlu mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

Milli Takımımız, EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşmış; Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’nun attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup etmeyi başararak iyi bir başlangıç yapmıştı. Rakibimiz Portekiz de gruptaki ilk maçında Çekya ile zorlu bir mücadele oynamış 90+’da bulduğu golle rakibini 2-1 yenmişti. F Grubu’nda averajla lider durumda bulunan Bizim Çocuklar, Portekiz karşısında da kazanarak zirvenin tek sahibi olmak ve gruptan çıkmayı garantilemek için sahada olacak. EURO 2016’da şampiyonluk yaşayan Portekiz de grup aşamasında bir kaza yaşamayıp lider çıkarak yoluna devam etmek istiyor. Futbolseverleri de oldukça heyecanlı ve seyir zevki yüksek bir maç bekliyor.

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Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis platformu Misli de kritik maçın heyecanını tüm normallerin üzerinde oranlarla daha da artırıyor.

“Türkiye Misliyle kazansın” diye Misli’de yer alan özel oranlarla futbolseverler maçın keyfini en yüksek oranlarla çıkaracak. Millilerimiz, gruptaki son maçında ise 26 Haziran Çarşamba günü 22.00’de Çekya ile kozlarını paylaşacak. Bu maç da “Şampiyon Oranlar” ile yine Misli’de olacak.

Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz’in üstünlüğü var

Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz ile 3 kez karşı karşıya gelen Türkiye, bu maçların üçünden de yenilgiyle ayrıldı. EURO 1996’da iki ekip, grup aşamasında karşı karşıya geldi ve mücadeleyi Portekiz 1-0 kazandı.

İki ülkenin bir sonraki buluşması EURO 2000’deki çeyrek final mücadelesinde oldu. A Milli Futbol Takımımız, kırmızı kart görerek 60 dakika 10 kişi oynadığı ve bir de penaltı kaçırdığı maçı 2-0 kaybederek elendi.

Avrupa Şampiyonası’nda iki takım arasındaki bir diğer maç ise EURO 2008’de oynandı. Grubun ilk maçında Portekiz, Türkiye’yi ülkemizde de forma giyen Pepe ve Raul Meireles’in golleriyle 2-0 mağlup etti. Millilerimiz, grupta kalan iki maçında İsviçre ve Çekya’yı yenerek gruptan ikinci çıkmış ve turnuvayı yarı final oynayarak noktalamıştı. Bu turnuva, Türkiye’nin şu ana kadarki en iyi dereceyi aldığı Avrupa Şampiyonası olmuştu.

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Dev maç öncesi bahisseverler için öne çıkan istatistikler

Türkiye, son 7 resmi maçını kaybetmedi.

Türkiye’nin son 4 Avrupa Şampiyonası maçının 3’ü “2.5 Üst” bitti.

Türkiye’nin, EURO 2024 Elemeleri’nde grupta oynadığı 8 maçın 5’i 2-3 gol aralığında bitti.

Portekiz, son 11 resmi maçını kazandı.

Portekiz, tarihinde Türkiye ile oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başardı.

Portekiz’in son 5 Avrupa Şampiyonası maçının 4’ü “2.5 Üst” bitti.

Portekiz, EURO 2024 Elemeleri’nde grupta oynadığı 10 maçın sadece 1’inde gol yedi.

Portekiz, Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’den gol yemedi.

İki ekip arasında oynanan son 2 maç da “3-1” lik skorla sona erdi.

Yok böyle oranlar!

Misli “Türkiye’ye hep destek tam destek” diyor ve hem Millilerimiz hem de tüm Türkiye kazansın diye oranları daha da yükseltiyor. Misli’nin sunduğu bu yüksek oranlar ile EURO 2024 daha da heyecanlı hale geliyor! İşte Misli’nin sunduğu oranlar…

Türkiye F Grubu’nu Lider Bitirir: 2.99 yerine 5.00

Türkiye EURO 2024 Şampiyonu Olur: 47.50 yerine 70.00

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

Maçların keyfini özel oyunlarla çıkarın

EURO 2024’e özel olarak futbolseverler farklı birçok takım ve oyuncu bahislerine de oynayabiliyor. Misli üyeleri Türkiye – Portekiz arasındaki dev maçta da “Hangi oyuncu gol atar?”, “Hangi oyuncu kaleyi bulan şut çeker?”, “Hangi oyuncu ceza sahası dışından gol atar?”, “Hangi oyuncu kart görür?” gibi oyuncu bahislerine tercih yapabilecek. “Türkiye grubunu lider bitirir”, “Türkiye grubunu kaç puanla tamamlar?”, “Türkiye turnuvayı hangi aşamada tamamlar?”, “Türkiye toplam kaç gol atar” gibi farklı takımlara da oynayabilecek pek çok farklı oyun da Misli’de İddaacıları bekliyor.

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Misli’den yeni üyelere 50+50 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 50+50 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de mobil uygulamadan Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve anında 50+50 TL kazanın. “Şampiyon Oranlar”ın ve özel oyunların yer aldığı Misli’de EURO 2024’ün heyecanını daha fazla yaşayın!

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