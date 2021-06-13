Millilerden Galler maçına ilginç hazırlık! Koşmak yasak...
Galler maçının hazırlıklarını sürdüren milliler ilginç bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcularına koşmayı yasaklayarak gol çalıştırdı.
EURO 2020 A Grubu'ndaki ikinci maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürürken, antrenmanda ilginç bir çalışma gerçekleştirildi.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda dar alanda gol atma çalışması gerçekleştirilirken, futbolcuların koşması yasaklandı.
Çalışmada futbolcular gol çalışmasını yürüyerek yaparken, ortaya ilginç bir görüntü çıktı.
🎥 Bu çalışmada koşmak yasak!— Spor Arena (@sporarena) June 13, 2021
Milliler, yürüyerek dar alanda gol atma çalışması yaptı.
🇹🇷 #BizimÇocuklar
Görüntü: @AliNaciKucuk pic.twitter.com/IEY58URE9h
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