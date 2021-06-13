MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMillilerden Galler maçına ilginç hazırlık! Koşmak yasak...
GeriFutbol Millilerden Galler maçına ilginç hazırlık! Koşmak yasak...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 13.06.2021 - 19:43 | Son Güncelleme:

Millilerden Galler maçına ilginç hazırlık! Koşmak yasak...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Millilerden Galler maçına ilginç hazırlık! Koşmak yasak...

Galler maçının hazırlıklarını sürdüren milliler ilginç bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcularına koşmayı yasaklayarak gol çalıştırdı.

EURO 2020 A Grubu'ndaki ikinci maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürürken, antrenmanda ilginç bir çalışma gerçekleştirildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda dar alanda gol atma çalışması gerçekleştirilirken, futbolcuların koşması yasaklandı.

Çalışmada futbolcular gol çalışmasını yürüyerek yaparken, ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Millilerden Galler maçına ilginç hazırlık Koşmak yasak...

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi