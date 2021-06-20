Milliler yenilenen kadrosuyla İsviçre karşısına çıkıyor! Galler 11’inde 5 değişiklik

A Milli Takımımız, İsviçre karşısında kazanıp en iyi 3.’ler arasına girmek için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Şenol Güneş birçok bölgede farklı ve yenilenmiş bir kadro ile galibiyet arayacak.

Daha ofansif bir 11 oluşturan Güneş’in 5 değişiklik yapması bekleniyor.

İRFAN’A KRİTİK GÖREV

Orta sahada ise pas trafiğini iyi yöneten bir hat oluşturmak adına bu kez Ozan’ın yerine irfan Can 11’de olacak. Okay da yerini Kaan Ayhan’a bırakacak.

Merih kadroya geri dönerken sol bekte Umut’un yokluğunda Mert oynatılacak. Özellikle Galler’e karşı etkili olmayan Kenan’ın yerine ise Halil olacak.

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