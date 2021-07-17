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GeriVoleybol Milliler, yarı finalde İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
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Voleybol
Haber Giriş: 17.07.2021 - 22:12 | Son Güncelleme:

Milliler, yarı finalde İtalya'ya 3-2 mağlup oldu

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Milliler, yarı finalde İtalya'ya 3-2 mağlup oldu

CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde İtalya'ya 3-2 yenildi.

Macaristan'ın Nyiregyhaza kentinde düzenlenen Dörtlü Final'de 16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, İtalya ile karşılaştı.

Continental Arena'da oynanan yarı final maçında rakibine 21-25, 25-20, 25-19, 19-25 ve 6-15'lik setlerle 3-2 mağlup olan milliler, final şansını kaybetti.

Türkiye, yarı finalde Rusya'ya yenilen Bulgaristan ile yarın TSİ 16.30'da bronz madalya maçında karşı karşıya gelecek.

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