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Milliler, Nikola Krstovic'i durduramadı! Karadağlı oyuncu bir ilki yaşadı

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#A Milli Takım#Karadağ#Uluslar Ligi
Milliler, Nikola Krstovici durduramadı Karadağlı oyuncu bir ilki yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 01:06

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında A Milli Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup eden ev sahibi Karadağ'da gecenin yıldızı Nikola Krstovic oldu.

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup olan Türkiye liderliği kaybetti ve grubu ikinci sırada tamamladı.

KENAN YILDIZ İLK RESMİ GOLÜNÜ ATTI

Kenan Yıldız, A Milli Takım formasıyla ilk resmi golünü Karadağ'a attı.

Mücadelenin 37. dakikasında fileleri havalandıran Kenan, ay-yıldızlı ekibe 1-1'lik beraberliği getiren golü attı.

Kenan, A Milli Takım formasıyla ilk golünü ise Almanya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında atmıştı.

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KRSTOVİC HAT TRİCK YAPTI

Karadağ Milli Takımı'nda Nikola Krstovic, Türkiye karşısında hat trick yaptı.

Takımının 3 golüne imza atan Krstovic, grupta oynanan ilk 5 maçta golü bulunmuyordu.

Karadağ forması giyen Nikola Krstovic, milli takım kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

SAHA ZEMİNİ TARLAYI ANDIRDI

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Karadağ-Türkiye maçının oynandığı Niksic Şehir Stadı'nın kötü zemini futbolcuları oldukça zorladı.

Kötü saha zemini, yağışın da etkisiyle iyice ağırlaştı. Futbolcular bozuk zeminde bazen seken, bazen de takılan topu kontrol etmekte zorlandı.

UEFA ilk olarak Karadağ-Türkiye maçının Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacağını açıklamış ancak bu stadın bozuk zemini gerekçe gösterilerek karşılaşma Niksic Şehir Stadı'na alınmıştı.

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#A Milli Takım#Karadağ#Uluslar Ligi

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