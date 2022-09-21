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Milliler, Lüksemburg maçı hazırlıklarını sürdürdü

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#Milli Takım#Lüksemburg#Uluslar Ligi
Milliler, Lüksemburg maçı hazırlıklarını sürdürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 18:21

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci maçında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı Lüksemburg maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Antrenman Kuntz'un futbolcularla yaptığı konuşmayla başladı ve ısınma, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lüksemburg maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli takım kalecileri antrenman başında özel gözlüklerle çalışma yaptı. Bu çalışmanın kalecilerin, algı ve beyin fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik olduğu ifade edildi.

Dünkü antrenmanda dizindeki sakatlık nedeniyle yer alamayan Merih Demiral da takımla çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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#Milli Takım#Lüksemburg#Uluslar Ligi

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