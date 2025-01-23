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Milliler, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası altın madalya kazandı!

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#Türkiye#İstanbul#İzlanda
Milliler, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası altın madalya kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 23:10

İstanbul'da düzenlenen Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'ndaki 4. maçında İzlanda'yı 2-0 yenen Türkiye, altın madalya elde etti.

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Ay-yıldızlılar, Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan şampiyonadaki son müsabakasında İzlanda ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, Sidre Hacıosmanoğlu ve Azra Şenyuva'nın kaydettiği gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 4'te 4 yapan Türkiye, B Grubu'nu lider tamamladı ve şampiyonluğa ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu. Milliler, elde ettiği başarıyla 2. Klasman A Grubu'nda mücadele etme hakkı kazandı.

- Türkiye, şampiyonluk kupasını aldı

Karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

Turnuvada üçüncü olan Belçika'ya bronz, ikinciliği elde eden İzlanda'ya gümüş madalya verildi.

Organizasyonda şampiyonluk ipini göğüsleyen Türkiye'ye ise altın madalya ile kupa takdim edildi.

Milli oyuncular, şampiyonluk kupasına kavuşmalarının ardından büyük sevinç yaşadı. Ay-yıldızlılar, şampiyonluğu taraftarlar ve aileleriyle kutladı.

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#Türkiye#İstanbul#İzlanda

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