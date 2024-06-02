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Milliler, İsrail'i perişan etti! Maç öncesi Filistin protestosu

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#Milli Takım#Futbol#İsrail
Milliler, İsraili perişan etti Maç öncesi Filistin protestosu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 18:59

Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 mağlup eden Ampute Milli Futbol Takımı, galibiyeti Filistin halkına armağan etti.

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Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 C Grubu ilk maçında İsrail’i 6-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa’nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024’te C Grubu’nda yer alıyor. Ay-yıldızlılar gruptaki ilk maçında İsrail ile Camille Fournier Stadyumu’nda karşılaştı. Ampute Milli Futbol Takımı, rakibini 6-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 7, 27, 29 ile 48’inci dakikada Ömer Güleryüz, 24’üncü dakikada Alican Kuruyamaç ve 49’uncu dakikada Muhammet Yeğen kaydetti. Ampute Milli Futbol Takımı, grubun ikinci maçında yarın TSİ 13.00’te Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ ÖNCESİ İSRAİL PROTESTO EDİLDİ

İsrail Ampute Milli Futbol Takımı, maç öncesi ısınmaya ve seremoniye çıkarken tribünler tarafından ıslıkla protesto edildi. Ayrıca Ampute Milli Futbol Takımı, İsrailli oyuncularla selamlaşmadı.

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Milliler, İsraili perişan etti Maç öncesi Filistin protestosu

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#Milli Takım#Futbol#İsrail

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