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Arda Güler ilk kez A Milli Takım'da

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#A Milli Takım#İskoçya#Arda Güler
Arda Güler ilk kez A Milli Takımda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 19:29

A Milli Futbol Takımı, çarşamba günü Diyarbakır’da İskoçya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yarı sahada pas çalışması ile devam eden idman, taktik antrenmanla sona erdi. 

Ay-yıldızlılarda Emirhan İlkhan, Arda Güler, Samet Akaydın ve Tayyip Sanuç milli takıma ilk kez çağrılan isimler oldu. Millilerde Mehmet Zeki Çelik ve Onur Bulut salonda çalıştı. Dün takımlarıyla lig maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü ve Enes Ünal ise antrenmanda yer almazlarken, milli takım kampına bu gece katılacaklar. 

A Milli Takım, yarın saat 14.30’da maçın oynanacağı Diyarbakır’a hareket edecek ve son antrenmanını mücadelenin oynanacağı Diyarbakır Stadyumu’nda saat 19.00’da gerçekleştirecek.

Arda Güler ilk kez A Milli Takımda

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#A Milli Takım#İskoçya#Arda Güler

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