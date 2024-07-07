Milliler dünya üçüncüsü oldu

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17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası üçüncülük maçında Yeni Zelanda’yı 101-78’lik skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası üçüncülük maçında 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılar; Mete Paçacı, Kaan Onat, Mert Kocagözoğlu, Yavuz Selim Kara ve Ahmet Aldin Türkoğlu beşiyle başladı.

Mücadeleyi 101-78’lik skorla kazanan 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi Ay-yıldızlılarda 27 sayı üreten Derin Can Üstün oldu. Yeni Zelanda’da ise Oscar Goodman 25 sayı ile oynadı.

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Öte yandan karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri salonda takip etti.

FIBA U17 BASKETBOL DÜNYA KUPASI’NDA ŞAMPİYON ABD

İstanbul’da düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası’nın finalinde İtalya ile ABD karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı ABD’nin 73-36’lık üstünlüğüyle geçildi. İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren ABD, mücadeleden 129-88 galip ayrıldı ve şampiyon oldu. ABD’de 26 sayı kaydeden Koa Peat galibiyette önemli rol oynadı. Öte yandan üçüncülük maçında ise millilerimiz Yeni Zelanda’yı 101-78’lik skorla mağlup etmişti.