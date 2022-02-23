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Milliler, Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'a kaybetti! 7 gol...

#Türkiye#Milli Takım#FIFA
Milliler, Dünya Kupası Elemelerinde Sırbistana kaybetti 7 gol...

2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 6. maçında Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, konuk ettiği Sırbistan’a 5-2 mağlup oldu.

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MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada orta alandan gelişen Sırbistan atağında Jelena Damnjanovic’in pasında ceza sahasın içerisinde topla buluşan Jelena Cankovic, yerden sert şut gönderdi. Meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kullanan Türkiye’de, Didem Karagenç direkt kaleyi denedi. Meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden oyun alanını terk etti.
8. dakikada sağ kanattan gelişen Sırbistan atağında Jovana Damnjanovic’in kale önüne çevirdiği topa dokunan Tijana Filipovic, topu ağlarla buluşturdu. 0-1
12. dakikada orta alandan gelişen Sırbistan atağında Dejana Stefanovic’in attığı uzun pasla savunma arkasında topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Jovana Damnjanovic, plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2
15. dakikada orta alandan yüklenen Sırbistan’da, Jelena Cankovic’in pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Dejana Stefanovic'in vuruşunda kaleci Selda Akgöz topa müdahale ederek kornere çeldi.
37. dakikada sağ taraftan Jelena Cankovic ile köşe vuruşu kullanan Sırbistan’da, kale önünde kafa vuruşu yapan Nevana Damjanovic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3
42. dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında Ebru Topçu’nun ara pasıyla topla buluşan Yağmur Uraz, sol çizgiden topla birlikte ceza sahasına girdi. Ön direğe yaklaşan Yağmur, yerden attığı sert şutla topu filelere yolladı. 1-3
56. dakikada Sırbistan ceza sahasında yaşanan pozisyonda Marija Ilic topa elle müdahale etti. Hakem penaltı kararı verdi.
57. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ebru Topçu, kaleciyi ters köşeye yatırarak kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-3
65. dakikada sağ kanattan gelişen Sırbistan atağında Petrovic’in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Jelena Cankovic'in plase vuruşu filelere gitti. 2-4
72. dakikada orta alandan gelişen Sırbistan atağında ceza sahası içinde Marija Ilic’in pasıyla topla buluşan Tijana Filipovic, attığı sert şutla topu ağlarla buluşturdu. 2-5

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Stat: Gürsel Aksel

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Hakemler: Deborah Anex xx, Emilie Aubry xx, Laetitia Nuara xx

Türkiye: Selda Akgöz x, Elif Keskin x, Kezban Tağ x, İpek Kaya xx, Didem Karagenç xx, Emine Ecem Esen x (Derya Arhan dk. 57 x), Ebru Topçu xx (Gülbin Hız dk. 87 ?), Ece Türkoğlu x (Büşra Kuru dk. 81 ?), Miray Cin x (Ece Tekmen dk. 46 x), Birgül Sadıkoğlu x (İlayda Civelek dk. 87 ?), Yağmur Uraz xx
Yedekler: Fatma Şahin, Gamze Yaman, Ümran Özev, Dilan Yeşim Taşkın, Sedanur İncik, Zeynep Koçer, Nur Yaren Özpolat

Teknik Direktör: Necla Güngör

Sırbistan: Milica Kostic xx, Marija Ilic xx (Aleksandra Djordevic dk. 90 ?), Violeta Slovic xx, Nevena Damjanovic xx (Andjela Krstic dk. 88 ?), Andjela Frajtovic xx (Milica Denda dk. 88 ?), Vesna Milivojevic xx (Emilija Ema Petrovic dk. 57 x), Jelena Jankovic xxx, Dejena Stefanovic xx, Milica Mijatovic xx, Tijana Filipovic xxx (Kristina Pantelic dk. 90 ?), Jovana Damjanovic xxx

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Yedekler: Sara Cetinja, Jovana Petrovic, Mijana Ivanovic, Milana Knezevic, Tijana Jankovic

Teknik Direktör: Predrag Grozdanovic

Goller: Tijana Filipovic (dk. 8 ve 72), Jovana Damnjanovic (dk. 12), Nevana Damjanovic (dk. 37), Jelena Cankovic (dk. 65) (Sırbistan), Yağmur Uraz (dk. 42), Ebru Topçu (dk. 57 pen.) (Türkiye)

Sarı Kartlar: Jelena Cankovic, Marija Ilic, Milica Mijatovic (Sırbistan), İpek Kaya, Ece Türkoğlu (Türkiye)

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#Türkiye#Milli Takım#FIFA

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