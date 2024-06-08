Milliler, Avrupa'nın zirvesinde! Ampute Milli Futbol Takımı'ndan üst üste 3. Avrupa şampiyonluğu

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Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın finalinde İspanya ile karşı karşıya geldi.

Final müsabakasında İspanya'yı Rahmi Özcan, Ömer Güleryüz ve Fatih Şentürk'ün golleriyle 3-0 mağlup eden Ampute Milli Futbol Takımı, bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ZAFER

Türkiye, 2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında kupayı müzesine götürdü.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, ilk kez 2017 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından organize edildi. Şampiyonluk maçına Beşiktaş'ın stadında çıkan Milliler, finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

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POLONYA'DA AYNI BAŞARIYI TEKRARLADI

Krakow kentinde düzenlenen organizasyonda rakiplerini farklı mağlup eden Türkiye, final maçında İspanya ile karşılaştı. İspanya karşısında sahadan 6-0 galip ayrılan Ampute Milli Futbol Takımı, üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

KUPADA NAMAĞLUP

Türkiye, daha önce düzenlenen iki Avrupa şampiyonasında çıktığı toplam 11 maçı da kazandı. Avrupa'da "namağlup" ünvanına sahip milli takım, iki organizasyonda oynadığı 11 maçta 62 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

ŞAMPİYONLUKLARINI DÜNYA KUPASI İLE TAÇLANDIRDI

Antalya'da yapılan 2007 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden Türkiye, kupa tarihinde ilk kez ilk 3 takım arasına girdi. Ay-Yıldızlılar; 2010, 2012, 2014 yıllarında da dünya üçüncüsü oldu.

Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda adını finale yazdıran milliler, finalde Angola'ya penaltılar sonucu yenildi ve ikinci tamamladı.

İLK DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Türkiye, 2022'de bu kez ev sahibi olduğu organizasyonda finalde yine Angola ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1 yenen ve Angola'dan 2018'in rövanşını alan Ampute ​​​​​​​Milli Futbol Takımı, ilk kez Dünya Kupası'nı kazandı.

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MİLLİ TAKIM'IN KADROSU

Ay-yıldızlı ekibin 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Bülent Çetin, Erdi Arslan, Furkan Arslan, Alican Kuruyamaç, Emin Tiryaki, Fuat Taştan, Şeyhmus Erdinç, Muhammet Yeğen, Fatih Şentürk, Serkan Dereli, Kemal Güleş, Barış Telli, Ömer Güleryüz, Rahmi Özcan, Savaş Kaya.