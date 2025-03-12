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Milliler, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

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#Türkiye#Şevval İlayda#Şimal
Milliler, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonasında altın madalya kazandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 20:17

Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı'dan oluşan milli takım, kadınlar 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalya kazandı.

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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı'dan oluşan milli takım, kadınlar 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalya aldı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Osijek kentindeki organizasyonda, kadınlar 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Şevval İlayda, Şimal ve Esra'nın yer aldığı milli takım, altın madalya maçında Monika Karsch, Susanne Neisinger ve Doreen Vennekamp'tan oluşan Almanya ile karşılaştı.

Müsabakayı 16-4 kazanan ay-yıldızlılar, Avrupa şampiyonu oldu.

Bu kategoride bronz madalyayı ise Ukrayna kazandı.

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#Türkiye#Şevval İlayda#Şimal

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