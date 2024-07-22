Milliler 6 gollü maçta play-off'a kaldı! Dünya Kupası'na katılım yolunda rakip Norveç

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U19 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası B Grubu son maçında Danimarka ile 3-3 berabere kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı.

Türkiye U19 Milli Takımı, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta Seaview Stadium'da Danimarka ile karşı karşıya geldi.

Teknik direktör Soykan Başar müsabakaya; Mert Furkan Bayram, Ali Turap Bülbül, Yiğit Fidan, Efe Sarıkaya, Berkay Yılmaz, Yusuf Sertkaya, Fahri Kerem Ay, Baran Ali Gezek, Diren Dağdeviren, Poyraz Yıldırım, Emir Bars 11'i ile başladı.

Mücadelenin ilk yarısı Emir Bars ve Oscar Schwartau'nun karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle geçildi. İkinci yarıda Poyraz Yıldırım ve Efe Sarıkaya'nın golleriyle iki kez öne geçen Milliler, Mikel Krüger ve Alexander Simmelhack'ın gollerine engel olamadı ve müsabaka 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

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Kırmızı-beyazlılar, aldıkları bu sonuçla grupta elde edilen 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 2 puan topladı.

Grubunu üçüncü olarak tamamlayan Milli Takım, A Grubu'nun üçüncüsü Norveç ile 25 Temmuz Perşembe günü U20 Dünya Kupası'na katılmak için play-off maçı oynayacak.

U19 Millî Takımımızın kadrosunda yer alan oyuncular:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (Konyaspor)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Haluk Mustafa Tan (Samsunspor A.Ş.), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Yiğit Fidan (Bursaspor), Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.)

Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Emre Uzun (Antalyaspor A.Ş.), Fahri Kerem Ay (Beşiktaş A.Ş.), Emir Bars (PSV Eindhoven), Yusuf Sertkaya (Bodrum FK), İsak Vural (Frosinone Calcio)

Forvet: Halil Özdemir (Jong KV Mechelen), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.), Emirhan Demircan (FC Bayern München)

Teknik Direktör: Soykan Başar