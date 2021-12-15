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Milli yüzücüler Abu Dhabi’de mücadele edecek

#Yüzme#Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası#Abu Dhabi
Milli yüzücüler Abu Dhabi’de mücadele edecek

Milli yüzücüler, 15’inci Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda madalya mücadelesi verecek.

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15’inci Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dhabi kentinde düzenlenecek.

16-21 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Türkiye’yi; 8’i kadın, 9’u erkek toplam 17 milli yüzücü temsil edecek.

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir dönemden geçen Türk yüzmesinin yıldızları, Etihad Arena’daki şampiyonada madalya mücadelesi verecek. 



Aralarında 44 dünya şampiyonunun da yer aldığı Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 998 sporcu, altın madalyalara ulaşmak için havuza girecek.

Şampiyonada Türkiye’yi, aralarında son Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Viktoria Zeynep Güneş’in de yer aldığı 8’i kadın, 9’u erkek toplam 17 kişilik sporcu kafilesi temsil edecek.

15. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na katılacak Türk kafilesinde şu yüzücüler yer alıyor: 

KADIN YÜZÜCÜLER

- Viktoria Zeynep Güneş
- Ekaterina Avramova
- Beril Böcekler
- Deniz Ertan
- Merve Tuncel
- Defne Taçyıldız
- Nida Eliz Üstündağ
- Selen Özbilen

ERKEK YÜZÜCÜLER

- Doruk Tekin
- Berke Saka
- Emre Sakçı
- Rasim Oğulcan Gör
- Efe Turan
- Berkay Emre Öğretir
- Metin Aydın
- Baturalp Ünlü

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#Yüzme#Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası#Abu Dhabi

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