Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den tarihi başarı! Dünya gençler rekoru ve art arda ikinci kez Avrupa şampiyonluğu...

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Litvanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500m serbest stilde Kuzey Tunçelli, 14:41.89'luk derecesiyle dünya gençler rekoru kırarken, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada da Kuzey'in başarısı için şu ifadeler kulanıldı:

"Türk sporunun lokomotifi görevini üstlenen Fenerbahçemizin sporcuları başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.



İki hafta önce Su Sporları Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Fenerbahçeli olimpik milli yüzücü Kuzey Tunçelli, başarılarına bir yenisi daha ekledi ve ikinci kez rekorlar kırarak Gençler Avrupa Şampiyonu oldu.



Litvanya’nın Vilnius kentinin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbest finalinde suya giren Fenerbahçeli millî yüzücümüz Kuzey Tunçelli, 14:41.89’luk derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı ve Dünya Gençler, Avrupa Gençler ve Şampiyona ve 17-18-19+ yaş Türkiye rekorlarını kırarak ikinci kez Avrupa Gençler Şampiyonu oldu.



Kuzey, yarışı 15:04.04 derecesiyle ikinci sırada bitiren Alman Johannes Liebmann’a 22.15 saniye fark attı.

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Kuzey Tunçelli'ye ve kürsüye çıkan diğer sporculara madalyalarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan takdim etti.



Rekortmen yüzücümüz, geçtiğimiz sene Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençler Şampiyonası’nda 14:58.89’luk derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olmuştu.



Öte yandan Kerem İlyem 200 metre kurbağalama yarı finalinde 2:13.83 yüzerek 4. olarak final yüzmeye hak kazandı. Final yarışı 5 Temmuz Cuma günü yüzülecek.



Bir diğer yüzücümüz Arda Akkoyun ise 100 metre kelebekte 53:45’lik derecesiyle Avrupa 9.’su oldu.



Sporcumuz Kuzey Tunçelli ve antrenörü Aykut Çelik’i tebrik ederiz."

HÜRRİYET'E VERDİĞİ RÖPORTAJDA 'HEDEFİM DÜNYA REKORU' DEMİŞTİ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da ülkemizi temsil edecek olan Kuzey Tunçelli, Nisan ayında Spor Arena'dan Banu Yelkovan'a bir röportaj vermişti. Kuzey, röportajda olimpiyat hedeflerinden bahsederken dünya rekoru kırmak istediğini de söylemişti.

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Kuzey Tunçelli'nin röportajı şu şekilde:

Klasik soruyla başlayalım, nasıl başladın?



İlkokul birinci sınıfın yazında başladım. Aslında yüzme sporuna geç başlanan bir yaş ama küçükken her zaman suyla oynamayı çok severdim ve biraz da enerjik bir çocuk olmamdan dolayı hızlı ilerledim.

Sen de enerjik olduğu için spora yönlendirilen sporculardansın o zaman?



Evet, sanırım her sporcu gibi beni de annemle babam enerjimi atmam için bir spora yönlendirmek istedi. O spor da yüzme oldu.

O zaman yüzme çok da bilinçli bir tercih değil sanki, neden yüzmeyi seçtin sorusunun cevabı ne?



Aslında suyla oynamayı sevdiğim için sanırım, nedeni o, bir spor yapmam için.

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Peki antrenör faktörü, senin hayatında iz bırakan antrenör kim diye soracağım, ama bir yandan da cevabı tahmin edebiliyorum: Aykut Çelik, değil mi?



Evet, benim için o antrenör, küçüklüğümden beri antrenörüm olan Aykut Çelik. Her zaman benimle çok ilgilendi, ona buradan çok fazla teşekkür ediyorum beni bu seviyeye getirdiği için beni. Ona çok minnettarım.

Aykut Çelik’e ayrı bir paragraf açmak lazım aslında yüzme denince… En çok röportaj yapmak istediğim isimlerden biri… Ama hazır yakalamışken tekrar sana dönüyorum: Gençlerde dünya şampiyonusun, bu çok büyük başarı ve sadece şampiyon olmuyorsun, rekorlar kırıyorsun. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbestte rekor kırarak altın aldın. Sonra 1500 serbest… Sonra direkt A barajını geçtin ve Paris2024 kotasını aldın. Yüzmede barajı ilk geçen sporcumuzsun. Şimdi senin hedeflerinde başka hangi rekorlar ve başarılar var?



İnşallah ileriki yaşlarımda bu spora devam ettiğim sürece dünyanın en iyileriyle beraber yarışmak istiyorum ve hedefim de dünya rekoru her zaman.



Paris 2024’e hak kazanınca nasıl hissettin?



Çalışmalarımın karşılığını aldığımı hissettim ve ne kadar motive olduğumu anlatamam. Yani gerçekten Paris’te neler yapmak istediğim bir anda kafamda canlandı ve şu anda Paris için çok fazla çalışıyorum.

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Sen şu anda mental olarak olimpiyatlara hazırlanıyor musun, o ortama?



Evet, gerçekten çok yüksek bir tempoda hazırlanıyorum. Olimpiyatlarda Türkiye’yi gururlandırmak istiyorum ve bayrağımızı gümbür gümbür duyurmak istiyorum tüm ülkelere.

Ama tadını da çıkar…



Tabii ki çıkaracağım.

Çok genç bir sporcusun, yaptığın her şeyi çok genç yaşta yaptın... Senin rol modelin kim merak ediyorum. Michael Phelps mi mesela?



Michael Phelps çok klişe oluyor artık. Herkes onu söylüyor… Benimki Gregorio Paltirinieri. İtalyan bir sporcu ve şu an 30 yaşına girdi ve hala daha en yükseklerde yüzmeye devam ediyor. Benimle de aynı mesafeyi yüzüyor, çok benzer özelliklerimiz var ve benim idolüm kesinlikle o.

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Kulübün Fenerbahçe, olimpiyat oyunlarına en çok sporcu gönderen kulüplerin başında geliyor. Orada ortamınız nasıl?



Gerçekten inanılmaz bir ortam var. Herkes birbirini daha yukarı taşıyor ve her zaman beraber çok hızlı bir şekilde gelişiyoruz. Çok memnunum, Fenerbahçe’ye buradan çok teşekkür ediyorum.

Bir başarı kazanıp gelen sporcuyu bütün branşlar cümbür cemaat karşılıyormuşsunuz, doğru mu?



Evet, doğru, tabii ki.

Şampiyonluğundan sonra seni de karşılamaya geldiler mi?



Geldiler.

Kendi kulübünde aranın daha iyi olduğu, örnek aldığın bir sporcu var mı?



Eda Erdem, tabii ki. Ama yüzücü olarak çok fazla yok.