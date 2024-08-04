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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli olimpiyat beşincisi oldu! Dünya rekoru kırıldı

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#Paris 2024#Kuzey Tunçelli#Fransa
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli olimpiyat beşincisi oldu Dünya rekoru kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 20:01

Yüzme tarihimizin ilk Olimpiyat Oyunları finaline çıkan 16 yaşındaki milli sporcumuz Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest final yarışını 5. sırada tamamladı.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil yarışını 5. tamamladı.

Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, Paris La Defense Arena'da yapılan erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde yarıştı.

Final yarışını 14.41.22'lik dereceyle tamamlayan genç milli yüzücü, olimpiyat oyunlarını 5. sırada bitirdi ve dünya gençler rekorunu kırdı.

Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcu olan Kuzey Tunçelli, kariyerinin en iyi derecesini yaptı.

BOBBY FİNKE, DÜNYA REKORU KIRDI

Bu kategoride ABD'li yüzücü Bobby Finke, dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.

Yarışı 14.30.67'lik dereceyle bitiren ABD'li yüzücü, 14.31.02 ile Çinli Yang Sun'da bulunan dünya ve olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu.

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İtalyan Gregorio Paltrinieri 14.34.55'lik derecesiyle gümüş, İrlandalı Daniel Wiffen de 14.39.63 ile bronz madalya elde etti.

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#Paris 2024#Kuzey Tunçelli#Fransa

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