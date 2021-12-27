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Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru!

#Emre Sakçı#Yüzme#Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası
Milli yüzücü Emre Sakçıdan dünya rekoru

Milli yüzücü Emre Sakçı, Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle rekor kırdı.

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Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 24 yaşındaki Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek yarışı ilk sırada tamamladı ve bu derecesiyle dünya rekorunu kırmayı başardı.

Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştiren Emre Sakçı, dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Aynı zamanda Fenerbahçe'nin sporcusu olan Emre Sakçı için sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç - Açık Yaş ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden rekortmen yüzücümüz Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde elde ettiği 24:95’lik derecesiyle hem kendisine ait olan Avrupa rekorunu (25:29) geçti hem de 25:25 olan Dünya rekorunu 24:95’e indirdi." denildi.

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#Emre Sakçı#Yüzme#Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası

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