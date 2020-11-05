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Haber Giriş: 05.11.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

Milli yüzücü Emre Sakçı, kendine ait Avrupa rekorunu geliştirdi!

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Milli yüzücü Emre Sakçı, kendine ait Avrupa rekorunu geliştirdi!
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Milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada kendisine ait Avrupa kısa kulvar rekorunu kırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Emre Sakçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Uluslararası Yüzme Ligi (ISL) müsabakalarında 50 metre kurbağalamada 25.29'luk derecesiyle birinci oldu.

Emre, bu derecesiyle daha önce 25.50 ile kendisine ait olan Avrupa rekorunu 21 salise geliştirdi.

Emre Sakçı: Amerikayı yeniden keşfediyoruz!Kurbağalama kısa kulvarda Avrupa rekoru kırarak tarihin en iyi 3. derecesini yapan Fenerbahçeli milli yüzücümüz Emre Sakçı, Spor Arena’dan Uğur Yapıcı’ya kendisiyle ilgili merak edilen noktaları açıkladı. Kazandığı başarıların kendisine inanma sonuncunda geldiğini belirten başarılı yüzücü, kırdığı rekorları ise ‘Amerikayı keşfediyoruz’ diyerek tanımladı.
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Emre, bu zamanla dünyanın en iyi 2. derecesini elde ederek Güney Afrikalı yüzücü Cameron van der Burgh'un 50 metre kurbağalamada kısa kulvar dünya rekoruna 4 salise yaklaştı.

Açıklamada, "Sporcumuzu ve antrenörleri Bahar Oktay ve Türker Oktay'ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz." denildi.

 

Milli yüzücü Emre Sakçı, kendine ait Avrupa rekorunu geliştirdi

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