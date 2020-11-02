Milli yüzücü Emre Sakçı: Amerikayı yeniden keşfediyoruz!

Emre Sakçı’nın sorularımıza verdiği yanıtlar şu şekilde;

Türkiye'den sonra Avrupa'nın da en hızlı yüzücüsü unvanını eline geçirdin nasıl bir hissiyat?

Kazandığım başarılar çok şükür artarak devam ediyor inşallah hep böyle devam eder buna layık olmaya çalışıyorum, Avrupa rekoru ne kadar gurur verici bir şey olsa da bir o kadar sorumluluk getiren bir şey ve ona yakışır şekilde davranmaya çalışıyorum. Bu başarıların devamı için daha fazla çalışmam lazım bu düşüncelerle devam ediyor ve önümüzdeki yarışa 4 gün kaldı inşallah halkımızın yüzünü güldüreceğim.



10 gündür seninle ilgili çok güzel tepkiler geliyor, bu yorumların üzerindeki motivasyonu nasıl?

İnsanı gururlu hissettiriyor, fedakarlıklarla ve severek bir iş yapıyoruz ama bunun meyvesini almak insanı çok gururlandırıyor güzel mesajlar ve yorumlar geliyor bunlara ne kadar mutlu olsam da yoğun tempodan dolayı hepsine dönemiyorum.



Mesela futbolda bir takımın başarısı için sportif direktöründen malzemecisine kadar 100 tane görevli vardır. Sen çok zor bir alanda çekirdek ekiple zirvedesin çekirdek kadro başarı için avantaj mı dezavantaj mı?

Bu açıdan çok düşünmedim ekip kurma düşüncesi bizde hep vardı ama şu anki ekibimiz ideallerin kesişmesiyle birlikte. Hocam Türker Oktay ile buluştuktan sonra bu başarılar gelmeye başladı ideallerimiz ve aşkımız ekip olarak bu branş. Yüzme Türkiye’de çok gelişmiş bir spor değil dünyanın gerisindeyiz biz psikolojik ve fizyolojik olarak bazı noktaları yeniden keşfediyoruz, ekip olarak yeniden Amerikayı keşfediyoruz diyebilirim. Biz şu an o yolu açıyoruz inşallah arkadan gelenler olur ve böyle devam ederiz.



Dünya çapınca Michael Phelps, Aleksandr Popov ve Mark Spitz gibi çok önemli yüzücüler var idol aldığın birisi var mı?

Direkt idol aldığım bir sporcu olmadı herkesin iyi ve kötü yönleri var kimler neler yapıyor onlara bakıyorum. Kimden ne alabilirim diye yüzme dışında diğer branşları da izliyorum iyi yanlarını almaya çalışıyorum.



Phelps’in Hiçbir şeye hiçbir limit koymayın ne kadar çok hayal ederseniz o kadar çok şeyi başarırsınız şeklinde bir sözü var... Emre Sakçı ne zaman hayal etmeye başladı ?

Doğduğu zaman. Ben ve ekibim yapılabileceğini biliyor ve biz yapacağız. Bunu bilmeyenler sadece diğer insanlar, insanların böyle düşünmesi lazım bizim biraz da misyonumuz diğer sporculara bu başarıların gelebileceğini göstermek herkes birbirine yakın seviyede ve psikoloji çok önemli.



Yüzmede dışında salisenin daha değerli olduğu bir alan sanırım yok, 100 metre kurbağalamada 0.09 saniye farkla Marco Koch'un önünde bitirdin minik farklar tarihi zaferleri getiriyor nasıl yorumluyorsun?

Burada biraz dürüst davranacağım (Gülüyor) 100 metre kurbağadan sonra 50 metre skins vardı yani 6 dakika içinde 3 tane 50 metre yüzüyorsunuz. O grupta daha önce hiç skins kaybetmemiş şu an dünya sıralamasında 1. olan yüzücü Caeleb Dressel vardı kendisi çok komple ve açıkçası kendimi onun için biraz skins yarışına sakladım ve 100 kurbağayı o yüzden tam anlamıyla yüzmedim. Son 25 metrede Marco Koch bana yaklaşmış son anda fark ettim az kalsın geçiliyordum ama tabii ki tam performansımla yüzsem o öyle bir yarış olmazdı koparırdım o grubu, aklımda skins vardı.

‘Kurbağalamadaki en hızlı yüzücüsü Adam Peaty ama onu geçeceğimi biliyordum!’

Düşünce yapını merak ediyorum örneğin futbolda Ronaldo en iyisi benim der Lionel Messi ise pek dillendirmez. Sende 50 metre kurbağalamada ‘Tarihin en iyi kurbağalama yüzücüsü’ olarak anılan Adam Peaty’yi geride bıraktın en iyisi benim diyor musun yoksa devamı olmalı mantığında mısın ?

Futbol, basketbol, tenis, Formula 1 gibi sporlar çok fazla en iyisi kim sorusunun cevaplanamayacağı sorular oradaki değişkenler daha farklı ancak yüzme çok öyle değil çünkü elinde somut bir derece var çok rahat söyleyebilirim ki dünya tarihinin kurbağalamadaki en hızlı yüzücüsü Adam Peaty buna kimse karşı çıkamaz kendisine bu konuda saygım sonsuz, yarışta Peaty’i geçeceğimi tahmin ediyordum önümüzde olimpiyat olacak inşallah orada da yarı final veya finalde tekrar onunla yarışırım.

Yüzme, atletizm, okçuluk, paralimpik alan, takımsal anlamda voleybol- kısmen basketbol... Ülke sporunda son yıllarda ekstra bir atak-gelişim var gibi ne dersin ?

Spor birleştirici bir güç ve evrensel bir değer, sporla herkese dokunabilirsin ülkeler spora çok önem veriyor vizyon açısından çok önemli. Olimpiyatları 2.5 milyar insan izliyor bu rakama hiçbir yerde ulaşamazsınız. Futbol çok değerli ve buna odaklanmış bir kesin var ama diğer branşları da izleyen büyük bir kitle var, Türkiye gerçekten çok kabiliyetli bir ülke ve bunu çok kez kanıtladı. Örneğin kulübüm Fenerbahçe amatör sporlara çok büyük yatırım yapıyor ve Fenerbahçe yaptıkça diğer kulüpler de yapmak zorunda kalıyor kulübüme bir kez daha teşekkür ediyorum.