Milli yüzücü Deniz Ertan, 800 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki son gün müsabakalarda, Ankara TOHM ekibinden antrenörlüğünü Gjon Shyti’nin yaptığı Fenerbahçe Kulübü yüzücüsü Deniz, 800 Metre Serbest Kategorisinde 8.32.41’lik derecesiyle Olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.

Antalya TOHM ekibinden antrenörlüğünü Hakan Delibaş'ın yaptığı Fenerbahçe Kulübü yüzücüsü Mert Kılavuz da 800 metre Serbest 17-18, 19 Yaş

kategorilerinde 7.54.77’lik derecesi ile Türkiye rekoru kırdı.

Müsabakalarda Ankara TOHM'dan antrenörlüğünü Gjon Shyti'nin yaptığı Enka Spor Kulübü yüzücüsü Merve Tuncel ise 800 metre Serbest 15-16 Yaş, 17-18

Yaş, 19 yaş kategorilerinde 8.27.38’lik derecesi ile Türkiye rekoru kırmayı başardı.

Organizasyon bugün düzenlenen müsabakalarla sona erdi