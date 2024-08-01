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Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024'te yarı finale kalamadı

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#Berke Saka#Paris 2024#Yüzme
Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024te yarı finale kalamadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 14:46

Yüzmede 200 metre karışıkta genel sıralamada 17'nci olan milli sporcu Berke Saka, Paris 2024'te yarı finale kalamadı.

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Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarıştığı 200 metre karışıkta yarı finale çıkamadı.

Milli sporcu, Paris'teki La Defense Arena'da yapılan erkekler 200 metre karışık elemelerinde mücadele etti.

Serisini 2.01.99'luk dereceyle 4'üncü bitiren Berke Saka, genel sıralamada 17'inci sırada yer aldı ve yarı finale kalamadı.

Berke Saka, bu akşam yapılacak ve en hızlı 16 sporcunun yarışacağı yarı final için 1. yedek konumunda bulunuyor.

Milli sporcu, Paris 2024'te erkekler 100 metre sırtüstünde de mücadele etmişti.

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#Berke Saka#Paris 2024#Yüzme

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