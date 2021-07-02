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Haber Giriş: 02.07.2021 - 17:35 | Son Güncelleme:

Milli yüzücü Baturalp Ünlü, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı elde etti

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Milli yüzücü Baturalp Ünlü, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı elde etti

Milli yüzücü , Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na davet edildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Daha önce 200 metre serbestte 1.47.08 derecesiyle Olimpiyat B Barajını geçen milli yüzücümüz Baturalp Ünlü, Uluslararası Yüzme Federasyonundan aldığı davetle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı kazandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Federasyonundan aldığı davetle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı kazanan Baturalp Ünlü'yü kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Daha önce 200 metre serbestte 1.47.08 derecesiyle Olimpiyat B barajını geçen milli yüzücümüz Baturalp Ünlü'nün, Uluslararası Yüzme Federasyonundan aldığı davetle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı kazanması bizleri sevindirdi. Baturalp Ünlü'yü başarısından dolayı tebrik ediyor, milli sporcumuza Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."

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