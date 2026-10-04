Milli yıldız için 100 milyon Euro!

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Bomba gibi geçen yaz transfer sezonunun ardından gözler şimdi ocak ayına çevrilmiş durumda. Avrupa kulüpleri, eksik kalan mevkileri kış transfer döneminde kapatmak için şimdiden düğmeye bastı.

KENAN YILDIZ BOMBASI!

İtalyan basınında yer alan haber ise gündeme bomba gibi düştü. Football Italia; Real Madrid, Bayern Münih ve Arsenal, Juventus'un forveti Kenan Yıldız ile ilgilendiğini duyurdu.

100 MİLYON EURO!

Söz konusu haberde şu detaya da yer verildi: "Bianconeri, bu Türk yeteneğini yaklaşık 100 milyon € değerinde görüyor ve geleceği büyük ölçüde kulübün bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi veya katılamamasına bağlı olacak."

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27 GOL 21 ASİST

Şu anda sakatlığı bulunan ve iyileşme sürecinde olan Kenan Yıldız, bu sezon sadece 1 resmî maça çıkabildi. Kenan, toplam Juve kariyerinde ise 132 maçta forma giyerken 27 gol atıp 21 asist yaptı. Milli futbolcunun Juve ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.